Байден проведе термінову розмову з партнерами НАТО та ЄС через Україну

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Джо Байден проведе телефонну розмову із європейськими лідерами у п'ятницю, 11 лютого. Про це повідомив журналіст CNN Кевін Ліптак на своїй сторінці в Twitter.

У бесіді візьмуть участь прем'єр Канади Джастін Трюдо, лідери Франції Еммануель Макрон, Німеччини – Олаф Шольц, Великої Британії – Борис Джонсон, Італії – Маріо Драгі, Польщі – Анджей Дуда, Румунії – Клаус Йоханніс, а також генеральний секретар НАТО Єнсс Столтенбер та голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Мета бесіди — обговорити українську кризу та зусилля щодо "дипломатії та стримування".

Небезпека для України

Росія розмістила поблизу кордонів з Україною приблизно 100-тисячну армію. Також РФ стягнула війська до Білорусі під приводом спільних навчань "Союзна рішучість – 2022".

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3 лютого видання New York Times і Washington Post повідомили, що Росія може використати відео, щоб звинуватити Україну в "геноциді російськомовного населення" та цим виправдати своє вторгнення. Інший варіант подій – щоб ватажки бойовиків на Донбасі "закликали Москву втрутитися".

Президент України Володимир Зеленський пояснив, навіщо Путін зібрав 100-тисячну армію біля України. Він також розповів про безпеку всередині держави та біля її кордонів.

Керівник групи розслідувачів Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов заявив, що Росія продовжує зосереджувати важку військову техніку за десятки кілометрів від кордону з Україною.

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Уряди Японії, Південної Кореї та Нідерландів закликали своїх громадян негайно покинути Україну. Раніше те саме порадили своїм громадянам США.