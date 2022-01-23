Банкова напружилася: у Зеленського відповіли на інсайд Британії про Мураєва

До звинувачень МЗС Великої Британії на адресу ексдепутата Євгенія Мураєва слід поставитися серйозно, заявив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Про це розповіло Reuters, коментуючи інформацію про те, що Кремль планує після вторгнення в Україну призначити цього політика главою тимчасової окупаційної адміністрації в Києві.

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Подоляк визнав, що серед українців є сумніви щодо того, чи є Мураєв "надто безглуздою постаттю", щоб Кремль вибрав його для керівництва Україною. Одночасно він зазначив, що Росія раніше підтримала незначні постаті на керівних посадах на окупованих територіях Криму і Донбасу.

Заяви Великої Британії та США

Вночі проти 23 січня Міністерство закордонних справ Великої Британії опублікувало заяву про те, що керівництво Росії розглядає план з установленням у Києві проросійського уряду. Євгенія Мураєва назвали ймовірним кандидатом від Кремля.

Ці відомості підтвердили у США. Відразу два джерела розповіли телеканалу CNN, що і американська, і британська розвідка мають докази цих даних.

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Реакція

І колишній український нардеп, і МЗС Росії заперечують правдивість заяви британського МЗС.

У МЗС РФ назвали заяву британських колег дезінформацією та провокаційною діяльністю. Також у відомстві заявили, що такі заяви показують, що саме країни НАТО здійснюють дестабілізацію ситуації.

Зі свого боку Мураєв назвав ці заяви дурістю. Він сказав, що перебуває під санкціями в Росії і йому заборонено в'їзд до цієї країни. Екснардеп додав, що сподівається на вибачення за поширення неправдивої інформації.

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Експерт-міжнародник Дмитро Левусь зазначив, що такий метод роботи російських спецслужб відомий із часів КДБ.

"Саджали агентів у в'язницю для того, щоб потім він, нібито представник "дисидентського руху", міг виїхати на Захід і бути авторитетом. Тут (щодо санкцій до Мураєва. – Ред.) це операція прикриття, яка зроблена у 2018 році, і тепер її виявили", – сказав експерт.

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