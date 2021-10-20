Автономія Донбасу. Чому США провели переговори з Росією без України

Дмитро Козак обговорив з Вікторією Нуланд тему України. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд провела ряд зустрічейз представниками Кремля. На переговорах Нуланд нібито підтвердила: врегулювання ситуації на сході України можливе тільки за узгодження особливого статусу Донбасу. Але цьому опирається Україна. Сайт "Сьогодні" з'ясував, що означає позиція Білого дому і чого чекати нашій країні від переговорів Москви і Вашингтона.

Як пройшли переговори в Москві

Вікторія Нуланд перебувала в Росії з 11 по 13 жовтня, і за цей час зустрілася з заступником глави адміністрації Кремля Дмитром Козаком, помічником президента Росії Юрієм Ушаковим, заступником міністра закордонних справ Сергієм Рябковим і заступником міністра оборони Олександром Фоміним. Після завершення переговорів Дмитро Козак заявив журналістам, що Нуланд підтвердила озвучену в Женеві позицію США, що без узгодження особливого статусу Донбасу істотний прогрес у врегулюванні конфлікту на сході України навряд чи можливий.

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"Підтвердили, що єдиною основою для врегулювання залишаються Мінські угоди", – підкреслив заступник керівника Адміністрації президента РФ.

Козак також додав, що, зважаючи на збіг підходів Москви і Вашингтона з цього питання, взаємні консультації з української теми продовжаться.

Дмитро Козак: "Вікторія Нуланд підтвердила, що єдиною основою для врегулювання залишаються Мінські угоди". Фото: колаж "Сьогодні"

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Кремль гальмує процес, перекладаючи вину на Україну

Політолог Сергій Биков вважає, що Росія спеціально акцентує увагу на Мінських угодах і статусі Донбасу, підкреслюючи, що Україна не поспішає вирішувати це питання.

"Кремль намагається заморозити конфлікт на Донбасі й водночас покладає провину на Україну. Законопроєкт про місцевий референдум був внесений у Раду ще в 2015 році. Зі свого боку Україна робить все можливе, щоб вирішити проблему Донбасу. Зокрема, двічі було організовано розведення військ", – говорить "Сьогодні" Биков.

Політолог зазначає, що гальмують процес саме Росія і "Л / ДНР".

"Не від України залежить просування Червоного Хреста окупованими територіями або допуск на пункти пропуску місій ОБСЄ. Це контролює Росія. Не від України залежить процес обміну полоненими. ОРДЛО не погоджує нам списки", – пояснює експерт.

Сергій Биков: "Гальмують процес саме Росія та "Л/ДНР" / Фото: Facebook

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США балансують між Україною і РФ

Політолог Вадим Карасьов вважає, що позиція США щодо обов'язковості реалізації Мінських угод, озвучена Нуланд у Москві, є необхідним дипломатичним кроком.

"У червні, під час зустрічі президентів США і Росії, Байден дав пів року для того, щоб протестувати, як будуть розвиватися відносини між Вашингтоном і Москвою. Лідери домовилися не конфліктувати і дотримуватися режиму стримування та діалогу. Тому Штатам важливо, щоб на Донбасі зберігалося перемир'я", – каже нам політолог.

За його словами, Нуланд продемонструвала Кремлю, що США підтримують Росію в тому, що мирне вирішення конфлікту на Донбасі можливе за реалізації Мінських угод. Політолог також припускає, що на переговорах Штати запевнили Кремль, що провели бесіду з президентом України Володимиром Зеленським, щоб з українського боку теж не провокувалась ескалація конфлікту.

"Штати намагаються зберегти баланс і не загострювати ситуацію. З огляду на недавні войовничі заяви молодих українських генералів про готовність до силового вирішення питання Донбасу й аналогічні настрої націонал-патріотичних рухів, Америка сигналізує Росії, що ситуація в Україні контрольована і всі розуміють, що потрібно вести переговори, щоб не розморозити напівзаморожений конфлікт", – каже Карасьов.

Вадим Карасьов: "Штати намагаються зберегти баланс та не загострювати ситуацію" / Фото: Facebook

Чи зможуть США організувати "нормандську зустріч"

Політолог Биков наголошує, що в резолюції "нормандського саміту" чітко вказано: всі політичні питання про майбутнє Донбасу повинні обговорюватися на наступній зустрічі лідерів "Нормандської четвірки".

"Україна, Німеччина і Франція наполягають на такій зустрічі, а Росія її гальмує, роблячи різні заяви про неможливість або навіть безглуздість цих переговорів", – каже нам Биков.

Політолог сумнівається, що США зможуть чинити тиск на Росію в питанні прискорення організації зустрічі в "нормандському форматі".

"Думаю, у Вікторії Нуланд не було такого завдання. Судячи з того, який широкий перелік зустрічей вона провела, політики обговорювали не тільки тему України. У цих двох країн багато інших інтересів і питань: Афганістан, Сирія, газ, енергетика. Але в будь-якому разі Нуланд донесла Кремлю позицію Заходу про те, що з питання Донбасу потрібно зустрічатися і розмовляти, а не заморожувати конфлікт".

США навряд чи зможуть натиснути на Росію в питанні прискорення організації "нормандської зустрічі". Фото: DW

Україна може використовувати карабаський сценарій

Щодо заморожування конфлікту Биков проводить паралель між ситуацією на Донбасі й у Нагірному Карабасі.

"Конфлікт там був заморожений на 30 років, а потім за 44 дні територія повернулася в Азербайджан. Країна чекала зручний момент. Нарощувала збройні сили, розвивала економіку, після чого провела бліцкриг і повернула ці землі. Такий сценарій теоретично можливий і для України", – зазначає Биков.

Чи отримає Донбас автономію

На думку політологів, у питанні автономії Донбасу не буде швидкого прориву.

"Повертати зараз Донбас на умовах Росії і жертвувати нашими суверенітетом та інтересами – на це Україна не піде", – впевнений Биков.

З колегою погоджується і Вадим Карасьов.

"У нас пів країни проти Мінських угод. Хто б з президентів на це не погодився, народ його знесе в буквальному розумінні", – підсумував експерт.

Формат "США – Росія"