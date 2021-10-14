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Донбас буде автономією? Козак заявив, що вирішив з Нуланд питання щодо України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
14 жовтня, 15:49
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Раніше консультації з українського питання вели Сурков і Волкер, але процес заглох 2019 року
Козак після зустрічі з Нуланд повідомив про нібито позицію США щодо статусу Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"
Козак після зустрічі з Нуланд повідомив про нібито позицію США щодо статусу Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник голови адміністрації президента Росії Дмитро Козак заявив, що заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд нібито підтвердила – врегулювання ситуації на південному сході України можливо тільки при узгодженні особливого статусу Донбасу.

Про це повідомляє РБК.

"У ході переговорів було підтверджено озвучену в Женеві позицію США, що без узгодження майбутніх параметрів автономії, або іншими словами, особливого статусу Донбасу в складі України істотний прогрес у врегулюванні конфлікту навряд чи можливий", – сказав Козак.

За його словами, сторони погодилися, що єдиною основою для вирішення ситуації залишаються Мінські угоди. За словами Козака, вони з Нуланд домовилися про продовження взаємних консультацій з цього питання.

Формат "США-Росія"

  • Як відомо, до 2019 року російсько-американські переговори щодо Донбасу вели помічник президента РФ Владислав Сурков і спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер.
  • 21 серпня 2017 року відбулася перша зустріч Суркова і Волкера в Мінську. За словами помічника Путіна, дискусія велася "чесно, серйозно, без ілюзій та упередженості".
  • Друга зустріч відбулася таємно 7 жовтня того ж року в Белграді (Сербія). Переговори пройшли у закритому режимі, а обговорювали сторони врегулювання конфлікту на Донбасі.
  • Третя зустріч відбулася 13 листопада знову в Белграді. Тоді Сурков і Волкер домовилися співпрацювати щодо Донбасу.
  • Вчетверте Сурков і Волкер провели переговори щодо Донбасу 26 січня 2018 року в Дубаї (ОАЕ). Ключовим питанням став закон про реінтеграцію Донбасу, але через різні підходи в цьому питанні досягти єдиного погляду не вдалося.

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