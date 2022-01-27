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Американські санкції позначаться на ділових і економічних інтересах Путіна — Псакі

Володимир Козир
27 січня, 01:47
На Путіна та інше керівництво РФ чекають жорстокі обмежувальні заходи

Джен Псакі заявила, що санкції торкнуться не лише Путіна, але й всього керівництва Росії/Колаж: "Сьогодні"

У разі повномасштабного наступу Росії на Україну американські санкції позначаться на ділових і економічних інтересах президента РФ Володимира Путіна. Такі заходи вдарять по всьому російському керівництву.

Про це під час брифінгу заявила прессекретар Білого дому Джен Псакі.

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За словами Псакі, будь-який пакет санкцій буде виходити далеко за рамки того, що було зроблено при введенні рестрикцій у 2014 році.

"Це включає наслідки для ділових і економічних інтересів президента Росії Володимира Путіна і керівництва російського уряду", — наголосила Джен Псакі.

Прессекретар додала, що політика американського уряду традиційно полягає в тому, що він публічно не виключає жодних варіантів дій до безпосереднього введення обмежувальних заходів. Водночас Псакі наголосила, що це не означає, що все, про що говорилося останнім часом, буде в первісному пакеті санкцій.

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