12 країн вимагають від ЄС профінансувати аналог української "Стіни" Яценюка

Проєкт Арсенія Яценюка взяли на озброєння європейські чиновники / Колаж "Сьогодні"
Країни Європейського союзу, які межують з Росією і Білоруссю, захотіли створити на своїх східних кордонах таку ж стіну безпеки, яку зараз зводить Україна за проєктом, розробленим прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком в 2014 році. Міністри Австрії, Болгарії, Чехії, Данії, Естонії, Греції, Кіпру, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Угорщини звернулися з листом до Єврокомісії з вимогою облаштувати на кордонах Шенгенської зони із східними країнами сучасні загороджувальні засоби, які не дадуть можливості легко проникати до ним нелегальним мігрантам.
Про це повідомляє портал Delfi.
Ідею установки стіни на всій протяжності східного кордону ЄС запропонувала міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте. Вона і її колеги сподіваються, що таке зміцнення стримає охочих отримати безпідставно статус біженця в ЄС, а також припинить шантаж нелегалами з боку влади Білорусі. Бажаючи досягти ці дві мети, глави МЗС 12 країн ЄС просять виділити кошти на будівництво сучасної огорожі на кордоні з Білоруссю. Тільки так Шенгенська зона буде максимально захищена від нелегальної міграції і інших гібридних загроз, вважають вони.
"Ми стикаємося з феноменальною гібридною атакою, організованою білоруським режимом, але ця криза ще раз засвідчила, що ми можемо об'єднатися в пошуку ефективних рішень", – заявила Білотайте і зазначила, що тільки спільними зусиллями вдасться знайти швидке політичне рішення в даному питанні.
Агне Білотайте і її колеги просять виділити достатні кошти, щоб цей проєкт почав реалізовуватися в найближчі терміни.
У зверненні європейських міністрів також вказується, що створення такої прикордонної структури може в подальшому стати елементом загального стандарту прикордонного контролю ЄС.
Старт дан
Не всі європейські країни готові чекати фінансування із загального бюджету ЄС. Естонія з 2020 року виділяє кошти на будівництво своєї стіни. Перший етап проекту на ділянці завдовжки в 23,5 км тут зможуть закінчитися в 2023 році. Всього естонцям необхідно закрити сухопутний кордон з Росією в 135 кілометрів.
Менш масштабний, але з тими ж мотивами проєкт реалізувала Литва на кордоні з Росією, побудувавши 2-метровий паркан. Тепер Вільнюс заявляє про будівництво стіни на кордоні з Білоруссю. За аналогічним проектом почали будувати зміцнення на кордоні інші країни Балтії і Польща.
Ідея 2014 року
Вперше в Україні заговорили про проєкт "Стіна" у вересні 2014 року, коли російські окупанти легко подолали державний кордон в Луганській і Донецькій областях. Тоді прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пояснив необхідність для України виділення необхідних коштів і запуску такого проєкту.
"Держава зобов'язана мати кордон. Ця межа є запорукою як нашої безпеки, так і, в тому числі, чіткого визначення, що це наша територія і ви на неї не зайдете. Це – облаштування східного кордону Європейського союзу", – сказав тоді Арсеній Яценюк.
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Складові "Стіни"
Український проєкт "Стіна" передбачає створення повністю контрольованою прикордонної лінії уздовж 1,5 тисячі кілометрів державного кордону Чернігівської, Харківської та Сумської областей з Росією. Це буде два оборонних кордони.
Проєкт передбачає установку сучасних "інтелектуальних" технічних засобів з відеоспостереженням, мультисенсорними і телевізійними камерами. Також уздовж кордону буде обладнано 8 тис. окопів для техніки, два оборонних кордону і близько 4 тис. бліндажів та інші інженерно-будівельні споруди.
За різними даними, повністю закінчити будівництво передбачається до 2025 року. Зараз готово 51,4% – закрита частина кордону Харківської та Луганської областей з Росією. Ці ділянки, наприклад, прикордонної застави "Дергачі" і "Троїцьке", тепер часто українські чиновники показують західним колегам. Нещодавно з таким ознайомчим візитом тут побували представники делегації Програми з експортного контролю та безпеки кордонів (EXBS) США в Україні.
Вартість і закінчення будівництва
- Коли проєкт задумував Яценюк, він оцінювався в 6 млрд. гривень.
- Сьогодні ця вартість, як повідомляють міністри на засіданнях Кабінету міністрів України, зросла до 17 млрд. грн.
- У скільки європейцям обійдеться їх проєкт, поки невідомо.
Однак Арсеній Яценюк зазначає, що саме українській задум підштовхнув країни ЄС створити у себе щось подібне. "Що цікаво, фактично за нашим проєктом балтійські країни так само почали будувати кордон... Якщо треба, то можемо передати проєкт в Сполучені Штати Америки – буде дешевше і ефективніше. Я, до речі, вважав: за їхніми розрахунками, у них 1 км кордону коштує близько 10 млн доларів. Це в 30-40 разів дорожче, ніж той проєкт, який є в Україні ", – сказав Яценюк на V Київському безпековому форумі для молоді.