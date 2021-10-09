12 стран требуют от ЕС профинансировать аналог украинской "Стены" Яценюка

Проект Арсения Яценюка взяли на вооружение европейские чиновники / Коллаж "Сегодня"

Страны Европейского союза, которые граничат с Россией и Беларусью, захотели создать на своих восточных границах такую же стену безопасности, которую сейчас возводит Украина по проекту, разработанному премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году. Министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии обратились с письмом к Еврокомиссии с требованием обустроить на границах Шенгенской зоны с восточными странами современное заградительное укрепление, которое не даст возможности легко проникать к ним нелегальным мигрантам.

Об этом сообщаетпортал Delfi.

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Идею установки стены на всей протяженности восточной границы ЕС предложила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Она и ее коллеги надеются, что такое укрепление сдержит желающих получить безосновательно статус беженца в ЕС, а также прекратит шантаж нелегалами со стороны властей Беларуси. Желая достичь эти две цели, главы МИД 12 стран ЕС просят выделить средства на строительство современного ограждения на границе с Беларусью. Только так Шенгенская зона будет максимально защищена от нелегальной миграции и других гибридных угроз, считают они.

"Мы сталкиваемся с феноменальной гибридной атакой, организованной белорусским режимом, но этот кризис еще раз показала, что мы можем объединиться в поиске эффективных решений", – заявила Билотайте и отметила, что только совместными усилиями удастся найти быстрое политическое решение в данном вопросе.

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Агне Билотайте и ее коллеги просят выделить достаточные средства, чтобы этот проект начал реализовываться в ближайшие сроки.

В обращении европейских министров также указывается, что создание такой приграничной структуры может в дальнейшем стать элементом общего стандарта пограничного контроля ЕС.

Старт дан

Граница Польши с Беларусью / Фото Reuters

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Не все европейские страны готовы ждать финансирования из общего бюджета ЕС. Эстония с 2020 года выделяет средства на строительство своей стены. Первый этап проекта на участке длиной в 23,5 км здесь смогут закончиться в 2023 году. Всего эстонцам необходимо закрыть сухопутную границу с Россией в 135 километров.

Менее масштабный, но с теми же мотивами проект реализовала Литва на границе с Россией, построив 2-метровый забор. Теперь Вильнюс заявляет о строительстве стены на границе с Беларусью. По аналогичному проекту начали строить укрепления на границе другие страны Балтии и Польша.

Идея 2014 года

Впервые в Украине заговорили о проекте "Стена" в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.

"Государство обязано иметь границу. Эта граница является залогом как нашей безопасности, так и, в том числе, четкого определения, что это наша территория и вы на нее не зайдете. Это – обустройство восточной границы Европейского союза", – сказал тогда Арсений Яценюк.

Составляющие "Стены"

Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысяч километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа.

Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Также вдоль границы будет оборудовано 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей и другие инженерно-строительные сооружения.

По разным данным, полностью закончить строительство предполагается до 2025 года. Сейчас готово 51,4% – закрыта часть границы Харьковской и Луганской областей с Россией. Эти участки, например, погранзаставы "Дергачи" и "Троицкое", теперь часто украинские чиновники показывают западным коллегам. Недавно с таким ознакомительным визитом тут побывали представители делегации Программы по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS) США в Украине.

Стоимость и окончание строительства

Когда проект задумывал Яценюк, он оценивался в 6 млрд. гривен.

Сегодня эта стоимость, как сообщают министры на заседаниях Кабинета министров Украины, выросла до 17 млрд. грн.

Во сколько европейцам обойдется их проект, пока неизвестно.

Однако Арсений Яценюк отмечает, что именно украинская задумка подтолкнула страны ЕС создать у себя нечто подобное. "Что интересно, фактически по нашему проекту балтийские страны так же начали строить границу... Если надо, то можем передать проект в Соединенные Штаты Америки – будет дешевле и эффективнее. Я, кстати, посчитал: по их расчетам, у них 1 км границы стоит около 10 млн долларов. Это в 30-40 раз дороже, чем тот проект, который имеется в Украине", – сказал Яценюк на V Киевском форуме по безопасности для молодежи.