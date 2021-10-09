12 стран требуют от ЕС профинансировать аналог украинской "Стены" Яценюка

Проект Арсения Яценюка взяли на вооружение европейские чиновники / Коллаж "Сегодня"
Страны Европейского союза, которые граничат с Россией и Беларусью, захотели создать на своих восточных границах такую же стену безопасности, которую сейчас возводит Украина по проекту, разработанному премьер-министром Украины Арсением Яценюком в 2014 году. Министры Австрии, Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Венгрии обратились с письмом к Еврокомиссии с требованием обустроить на границах Шенгенской зоны с восточными странами современное заградительное укрепление, которое не даст возможности легко проникать к ним нелегальным мигрантам.
Об этом сообщаетпортал Delfi.
Идею установки стены на всей протяженности восточной границы ЕС предложила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте. Она и ее коллеги надеются, что такое укрепление сдержит желающих получить безосновательно статус беженца в ЕС, а также прекратит шантаж нелегалами со стороны властей Беларуси. Желая достичь эти две цели, главы МИД 12 стран ЕС просят выделить средства на строительство современного ограждения на границе с Беларусью. Только так Шенгенская зона будет максимально защищена от нелегальной миграции и других гибридных угроз, считают они.
"Мы сталкиваемся с феноменальной гибридной атакой, организованной белорусским режимом, но этот кризис еще раз показала, что мы можем объединиться в поиске эффективных решений", – заявила Билотайте и отметила, что только совместными усилиями удастся найти быстрое политическое решение в данном вопросе.
Агне Билотайте и ее коллеги просят выделить достаточные средства, чтобы этот проект начал реализовываться в ближайшие сроки.
В обращении европейских министров также указывается, что создание такой приграничной структуры может в дальнейшем стать элементом общего стандарта пограничного контроля ЕС.
Старт дан
Не все европейские страны готовы ждать финансирования из общего бюджета ЕС. Эстония с 2020 года выделяет средства на строительство своей стены. Первый этап проекта на участке длиной в 23,5 км здесь смогут закончиться в 2023 году. Всего эстонцам необходимо закрыть сухопутную границу с Россией в 135 километров.
Менее масштабный, но с теми же мотивами проект реализовала Литва на границе с Россией, построив 2-метровый забор. Теперь Вильнюс заявляет о строительстве стены на границе с Беларусью. По аналогичному проекту начали строить укрепления на границе другие страны Балтии и Польша.
Идея 2014 года
Впервые в Украине заговорили о проекте "Стена" в сентябре 2014 года, когда российские оккупанты легко преодолели государственную границу в Луганской и Донецкой областях. Тогда премьер-министр Арсений Яценюк объяснил необходимость для Украины выделения необходимых средств и запуска такого проекта.
"Государство обязано иметь границу. Эта граница является залогом как нашей безопасности, так и, в том числе, четкого определения, что это наша территория и вы на нее не зайдете. Это – обустройство восточной границы Европейского союза", – сказал тогда Арсений Яценюк.
Лукашенко закрылся от Украины – граница перекрыта
Составляющие "Стены"
Украинский проект "Стена" предусматривает создание полностью контролируемой приграничной линии вдоль 1,5 тысяч километров государственной границы Черниговской, Харьковской и Сумской областей с Россией. Это будет два оборонных рубежа.
Проект предусматривает установку современных "интеллектуальных" технических средств с видеонаблюдением, мультисенсорными и тепловизионными камерами. Также вдоль границы будет оборудовано 8 тыс. окопов для техники, два оборонных рубежа и около 4 тыс. блиндажей и другие инженерно-строительные сооружения.
По разным данным, полностью закончить строительство предполагается до 2025 года. Сейчас готово 51,4% – закрыта часть границы Харьковской и Луганской областей с Россией. Эти участки, например, погранзаставы "Дергачи" и "Троицкое", теперь часто украинские чиновники показывают западным коллегам. Недавно с таким ознакомительным визитом тут побывали представители делегации Программы по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS) США в Украине.
Стоимость и окончание строительства
- Когда проект задумывал Яценюк, он оценивался в 6 млрд. гривен.
- Сегодня эта стоимость, как сообщают министры на заседаниях Кабинета министров Украины, выросла до 17 млрд. грн.
- Во сколько европейцам обойдется их проект, пока неизвестно.
Однако Арсений Яценюк отмечает, что именно украинская задумка подтолкнула страны ЕС создать у себя нечто подобное. "Что интересно, фактически по нашему проекту балтийские страны так же начали строить границу... Если надо, то можем передать проект в Соединенные Штаты Америки – будет дешевле и эффективнее. Я, кстати, посчитал: по их расчетам, у них 1 км границы стоит около 10 млн долларов. Это в 30-40 раз дороже, чем тот проект, который имеется в Украине", – сказал Яценюк на V Киевском форуме по безопасности для молодежи.