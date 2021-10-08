Делегация США проверила на прочность границу Украины с Россией

Американцам показали переоборудованные погранзаставы "Дергачи" и "Троицкое"

Представители правительства США посмотрели, что у нас происходит на границе / Коллаж "Сегодня"

Украинские пограничники показали представителям Программы по экспортному контролю и безопасности границ (EXBS) США обновленный участок границы с Россией. В частности, американцам показали переоборудованные погранзаставы "Дергачи" и "Троицкое", которые осуществляют охрану границы в Харьковской и Луганской областях.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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"Мы должны обеспечить наблюдение за каждым метром государственной границы с РФ и Беларусью, так как в любой момент мы можем ожидать здесь переправки диверсионно-разведывательных групп, нелегальных мигрантов и тому подобное. Конечно, никакие препятствия не спасут Украину от полномасштабного вторжения, однако комплекс стационарных инженерных сооружений и систем видеонаблюдения, которыми в настоящее время оборудован участок границы с РФ, обеспечит нам своевременное выявление такой угрозы, предоставит время подготовиться к отпору и подходу сил ВСУ", – отметил во время встречи председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

Как охраняется наша граница

Непосредственно на государственной границе начальник Восточного регионального управления ведомства Валерий Вавринюк рассказал делегатам о состоянии охраны государственной границы и указал на меры, принимаемые для инженерно-технического обустройства.

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В практику внедряется модель комплексной охраны и защиты государственной границы, создание интегрированной системы контроля за участками, основанной на "интеллектуальных" технических средствах. Для этого пограничники оснащают границу камерами видеонаблюдения и средствами фиксации, с помощью которых происходит постоянный мониторинг.

Американские партнеры отметили положительную динамику в развитии пограничной инфраструктуры вдоль украинского-российского участка границы.

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