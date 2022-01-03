1 млрд фунтів і "володарювання" Чорним морем – чого чекати Україні від дружби з Британією у 2022 році

Борис Джонсон та Володимир Зеленський уклали Угоду про стратегічне партнерство. Фото: колаж "Сьогодні"

У жовтні 2020 року президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство. Протягом 2021 року відносини між двома країнами розвивалися досить продуктивно. Україна та Велика Британія укладали угоди про морський флот, будували військові кораблі та обговорювали спрощення візового режиму. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи продовжиться партнерство у 2022 році, чим Україна цікава Британії та що може завадити співпраці двох держав.

Мільярди для України

У 2022 році Британія продовжить економічну співпрацю та виділить додатковий 1 млрд фунтів стерлінгів на реалізацію торгових та інвестиційних проєктів з України.

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"Залучення цих коштів до раніше анонсованих 2,5 млрд фунтів стерлінгів створить нові можливості для української економіки та бізнесу, а також підвищить добробут українських громадян", – написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Міністр також нагадав, що Володимир Зеленський та Борис Джонсон уклали історичну Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка відкрила новий етап відносин між Україною та Великою Британією. Крім того, Кулеба відзначив практичну допомогу Сполученого Королівства у сфері розвитку обороноздатності нашої держави, зокрема її військово-морських сил.

Борис Джонсон та Володимир Зеленський уклали історичну Угоду про політичне співробітництво / Фото: Офис Президента Украины

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Клуб партнерів

На думку дипломата, надзвичайного та повноважного посла України Юрія Костенка, 2022 рік стане плідним для відносин України та Великої Британії.

"Британія є дуже важливим партнером для України. 2021 року ми значно відчули її підтримку. 2022 року партнерство має посилитися", – каже "Сьогодні" Костенко.

За його словами, Україні слід було б ініціювати створення певного клубу країн-партнерів, до якого необхідно запросити Велику Британію, США, Канаду та Польщу.

"З такими союзниками можна стримувати агресію Росії, не вступаючи до НАТО", – упевнений дипломат.

Юрій Костенко: "Україні слід ініціювати створення клубу країн-партнерів з Великобританією, США, Канадою та Польщею". Фото: liga.net

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Допомога заради статусу

Політолог Олексій Якубін зазначає, що допомагаючи Україні, Велика Британія намагається зміцнити свої позиції в Європі.

"Після виходу країни з ЄС лідерами у Європі стали Німеччина та Франція. Британії довелося орієнтуватися на США. Активізуючись у розв'язанні українських проблем та вклинюючись у глобальні дискусії, Лондон намагається показати Євросоюзу свою значущість", – пояснює Якубін.

Олексій Якубін: "Допомагаючи Україні, Великобританія намагається зміцнити свої позиції у Європі" / Фото: Facebook

Політолог Ігор Петренко також вважає, що у 2022 році партнерство України та Великої Британії посилюватиметься.

"Для України плюс у тому, що Борис Джонсон зацікавлений повернути Великій Британії статус потужної європейської держави і для цього допомагатиме Україні", – говорить Петренко.

Коаліція із Туреччиною

Крім того, за словами політолога, обидві країни щільно комунікують із Туреччиною з низки важливих економічних та оборонних питань.

"У 2022 році співпраця може збільшитися та перетворитися на сильну коаліцію", – каже Петренко.

Ігор Петренко: "Співпраця з Британією та Туреччиною може перетворитися на сильну коаліцію" / Фото: Facebook

Що може завадити

Політолог Вадим Карасьов зазначає, що Велика Британія зацікавлена в Україні, оскільки хоче отримати більш вільний доступ до Чорного моря.

"Британія вважає себе "володаркою морів". Якщо США та НАТО підуть на поступки Кремлю та остаточно відмовлять Україні в членстві в Альянсі, це означатиме, що Україну з її Чорним морем фактично віддадуть Росії. Відтак інтерес Великої Британії до України пропаде і наші відносини можуть погіршитися. Можливо, розв'язка таких подій відбудеться 2022 року", – підсумував Карасьов.

Вадим Карасьов: "Британія хоче отримати більш вільний доступ до Чорного моря" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес назвав малоймовірним, що Лондон та його союзники відправлять війська в Україну у разі російського вторгнення.

Також ми інформували, що найближчим часом Велика Британія не буде вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік – 2", хоч і виступає проти його запуску.