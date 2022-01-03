1 млрд фунтов и "владычество" Черным морем – чего ждать Украине от дружбы с Британией в 2022 году

Борис Джонсон и Владимир Зеленский заключили Соглашение о стратегическом партнерстве. Фото: коллаж "Сегодня"

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписали Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве. На протяжении 2021 года отношения между двумя странами развивались довольно продуктивно. Украина и Великобритания заключали соглашения о морском флоте, строили военные корабли и обсуждали упрощение визового режима. Сайт "Сегодня" выяснил, продолжится ли партнерство в 2022 году, чем Украина интересна Британии и что может помешать сотрудничеству двух государств.

Миллиарды для Украины

В 2022 году Британия продолжит экономическое сотрудничество и выделит дополнительный 1 млрд фунтов стерлингов на реализацию торговых и инвестиционных проектов из Украины.

Реклама

"Привлечение этих средств к ранее анонсированным 2,5 млрд фунтов стерлингов создаст новые возможности для украинской экономики и бизнеса, а также повысит благосостояние украинских граждан", – написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter.

Министр также напомнил, что Владимир Зеленский и Борис Джонсон заключили историческое Соглашение о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнерстве, которое открыло новый этап отношений между Украиной и Великобританией. Кроме того, Кулеба отметил практическую помощь Соединенного Королевства в сфере развития обороноспособности нашего государства, в частности его военно-морских сил.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский заключили историческое Соглашение о политическом сотрудничестве / Фото: Офис Президента Украины

Реклама

Клуб партнеров

По мнению дипломата, чрезвычайного и полномочного посла Украины Юрия Костенко, 2022 год станет плодотворным для отношений Украины и Великобритании.

"Британия очень важный партнер для Украины. В 2021 году мы значительно ощутили ее поддержку. В 2022 году партнерство должно усилиться", – говорит "Сегодня" Костенко.

По его словам, Украине следовало бы инициировать создание некого клуба стран-партнеров, в который необходимо пригласить Великобританию, США, Канаду и Польшу.

"С такими союзниками можно сдерживать агрессию России, не вступая в НАТО", – уверен дипломат.

Юрий Костенко: "Украине следовало бы инициировать создание клуба стран-партнеров с Великобританией, США, Канадой и Польшей". Фото: liga.net

Реклама

Помощь ради статуса

Политолог Алексей Якубин отмечает, что, помогая Украине, Великобритания пытается укрепить свои позиции в Европе.

"После выхода страны из ЕС лидерами в Европе стали Германия и Франция. Британии пришлось ориентироваться на США. Активизируясь в решении украинских проблем и вклиниваясь в глобальные дискуссии, Лондон пытается показать Евросоюзу свою значимость", – объясняет Якубин.

Алексей Якубин: "Помогая Украине, Великобритания пытается укрепить свои позиции в Европе" / Фото: Facebook

Политолог Игорь Петренко также считает, что в 2022 году партнерство Украины и Великобритании будет усиливаться.

"Для Украины плюс в том, что Борис Джонсон заинтересован вернуть Великобритании статус мощного европейского государства и для этого будет помогать Украине", – говорит нам Петренко.

Коалиция с Турцией

Кроме того, по словам политолога, обе страны плотно коммуницируют с Турцией по ряду важных экономических и оборонных вопросов.

"В 2022 году сотрудничество может увеличиться и превратиться в сильную коалицию", – говорит Петренко.

Игорь Петренко: "Сотрудничество с Британией и Турцией может превратиться в сильную коалицию" / Фото: Facebook

Что может помешать

Политолог Вадим Карасев отмечает, что Великобритания заинтересована в Украине, так как хочет получить более свободный доступ к Черному морю.

"Британия считает себя "владычицей морей". Если США и НАТО пойдут на уступки Кремлю и окончательно откажут Украине в членстве в Альянсе, это будет означать, что Украину с ее Черным морем фактически отдадут России. Следовательно, интерес Великобритании к Украине пропадет и наши отношения могут ухудшиться. Возможно, развязка таких событий произойдет в 2022 году", – подытожил Карасев.

Вадим Карасев: "Британия хочет получить более свободный доступ к Черному морю" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал маловероятным, что Лондон и его союзники отправят войска в Украину в случае российского вторжения.

Также мы информировали, что в ближайшее время Великобритания не будет вводить санкции против российского газопровода "Северный поток – 2", хотя и выступает против его запуска.