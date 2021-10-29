"Знайте, я не планирую самоубийство!" – Комаровский заявил об охоте на него

"Как только вы сказали, что я куда-то собрался – вы автоматически сделали из меня мишень", - заявил Комаровский в эфире / Коллаж "Сегодня"

Знаменитый доктор Евгений Комаровский прокомментировал информацию, что он может войти в новую политическую силу бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

"Я не собираюсь лезть в эту кашу!", – заявил весьма эмоционально в программе "Итоги месяца с доктором Комаровским" на телеканале "Украина 24" сам доктор Комаровский.

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"Я не только не веду переговоры с Дмитрием Александровичем, я, в принципе, с ним ни одного слова не сказал. Не знаю, откуда этот инсайд взялся. Я не собираюсь лезть в эту кашу! Я считаю, если у меня есть возможность сказать адекватные политические или экономические решения, которые помогут миллионов граждан, то я не имею право молчать. Вы все должны знать, я не употребляю метадон. Не планирую самоубийство. Я езжу аккуратно. И заторможу, если рядом со мной будет разворачиваться КАМАЗ. Я всех предупреждаю. За эти последние три недели мне сообщили, что некий олигарх выдал кучу денег на силу доктора Комаровского. Это полная брехня! Вы все журналюги мои любимые, вы несете это своими языками. А когда меня грохнут? Вам как потом будет? Вы же понимаете, как только вы сказали, что я куда-то собрался – вы автоматически сделали из меня мишень для людей, для которых власть – это все, чем они живут. Неужели вы не понимаете, в какой стране вы находитесь?!", – возмутился знаменитый доктор в эфире программы "Итоги месяца с доктором Комаровским".

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