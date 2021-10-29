Комаровский: Зеленский использовал меня ради пиара

Известный врачи-педиатр Евгений Комаровский заявил, что в 2019 году еще кандидат в президенты Владимир Зеленский использовал его для пиара, а после выборов даже предлагал стать депутатом.
Об этом он рассказал в интервью Украинской правде.
Журналист напомнил, что в одном из эфиров в 2019 году Комаровского представляли, как члена команды Зеленского. Сам доктор ответил, мол, примерно с 2010 года огромное количество политиков и политических сил хотели, чтобы он был с ними.
Далее по теме
"Они не скрывали: все, что им нужно от меня, – чтобы я молча постоял рядом. Их интересовали не мои взгляды, а исключительно моя узнаваемость. Так что Владимир Александрович не первый и не последний. Я надеялся, что человек, с которым у меня были дружеские отношения, станет исключением. Но он исключением не стал. Он использовал меня исключительно для пиара в той ситуации. В той программе я сказал, что готов быть советником президента. Не президента Зеленского, а президента. То есть, мои советы не будут зависеть от личности президента. Мои советы определяются медицинской наукой и больше ничем", – сказал Комаровский.
При этом он не считает, что Зеленский мог увидеть в нем конкурента, поскольку доктор не собирался в президенты.
"Ну я же не занимаю никаких должностей. А в том, что у них могут быть какие-то тараканы в голове, я точно не виноват. Я никуда не собираюсь … После выборов он мне предлагал идти в депутаты. Ну и все", – добавил известный врач.
Последние политические заявления Комаровского
- Евгений Комаровский врач-педиатр высшей категории, кандидат медицинских наук, писатель и телеведущий. Автор научных трудов и научно-популярных статей и книг, самая известная из которых — "Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников". Также телеканал "Украина 24" запустил эксклюзивную программу "Підсумки місяця з доктором Комаровським".
- Но эксперт он, похоже, не только в медицине. Врач известен и резкими заявлениями о политиках и политической ситуации в стране. Так, например, недавно Комаровский назвал главное достижение Зеленского.
- Кроме того, он рассказывал, кто принес больше всего беды Украине. По его словам, главные проблемы не в Путине и его агрессии.