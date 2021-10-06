Журналисты протестуют под Укрэксимбанком: онлайн-трансляция

Представители СМИ пришли под Укрэксимбанк на митинг с требованием отставки руководства этого финучреждения из-за действий главы банка Евгения Мецгера в отношении журналиста. Корреспондент "Сегодня" ведет стрим с места события.

Из окон банка на журналистов выпал вазон.

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Охрана дальше холла не пускает

Журналисты вошли в здание Укрэксимбанка – к ним должен был выйти представитель финучреждения. Однако дальше холла их не пустила охрана. В холле также стоят сотрудники полиции и проводят следственные действия сотрудники прокураторы.

Несмотря на довольно напряженную обстановку, охрана старательно сдерживаясь спокойно объяснила журналистам, что это все-таки банк, есть места где дозволено ходить и есть зоны для сотрудников, которые закрыты для свободного прохода.

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Плакаты украшают вход в Укрэксимбанк / Фото "Сегодня"

Представители охраны также попросили после завершения акции отклеить плакаты, которые были развешаны на входе в помещение. По мнению охранников, клеить плакаты на учреждение – "детство".

С чего начался скандал

Журналисты "Схем" записывали интервью с председателем правления Укрэксимбанка Евгением Мецгером. Затем ему не понравился один из вопросов, и он приказал охране "убрать камеры" и "достать из них кассеты".

По словам журналистов, сотрудники банка применили силу к оператору, отобрали две камеры и карты с записью. Кроме этого, журналистам запрещали снимать все на телефон, а также попросили покинуть помещение. Спустя час "Схемам" вернули технику, но интервью и видео нападения были удалены.

В самом банке заявили, что журналист поставил ряд вопросов Мецгеру относительно предоставления информации о деятельности клиентов банка. Также в финучреждении отмечают, что журналистом без какого-либо обоснования были высказаны предположения о якобы допущенных банком нарушениях в рамках соответствующих правоотношений. Запрашиваемая информация, в соответствии со статьей 60 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", является банковской тайной. Позже глава Укрэксимбанка сложил полномочия на время расследования.

В Офисе президента тоже заявили, что Мецгер должен быть отстранен и отметили, что такое поведение топ-менеджера неприемлемо.