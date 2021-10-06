Журналісти протестують під Укрексімбанком: онлайн-трансляція

Представники ЗМІ прийшли під Укрексімбанк на мітинг з вимогою відставки керівництва цієї фінустанови через дій глави банку Євгена Мецгера стосовно журналіста. Кореспондент "Сьогодні" веде стрім з місця події.

З вікон банку по журналістах почали кидати вазони.

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З чого почався скандал