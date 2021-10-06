Журналісти протестують під Укрексімбанком: онлайн-трансляція

Представники ЗМІ прийшли під Укрексімбанк на мітинг з вимогою відставки керівництва цієї фінустанови через дій глави банку Євгена Мецгера стосовно журналіста. Кореспондент "Сьогодні" веде стрім з місця події.
З вікон банку по журналістах почали кидати вазони.
З чого почався скандал
- Журналісти "Схем" записували інтерв'ю з головою правління Укрексімбанку Євгеном Мецгером. Потім йому не сподобалося питання, і він наказав охороні "прибрати камери" і "дістати з них касети".
- За словами журналістів, співробітники банку застосували силу до оператора, відібрали дві камери і карти із записом. Крім цього, журналістам забороняли знімати все на телефон, а також попросили покинути приміщення. Через годину "Схемам" повернули техніку, але інтерв'ю і відео нападу були видалені.
- У самому банку заявили, що журналіст поставив ряд питань Мецгеру щодо надання інформації про діяльність клієнтів банку. Також у фінустанові відзначають, що журналістом без будь-якого обґрунтування були висловлені припущення про нібито допущені банком порушеня в рамках відповідних правовідносин. Запитувана інформація, відповідно до статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", є банківською таємницею. Пізніше глава Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.
- В Офісі президента теж заявили, що Мецгер повинен бути відсторонений і відзначили, що така поведінка топ-менеджера неприйнятна.