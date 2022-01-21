Женщин "спасут" от армии – Ермак дал поручение Минобороны

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Офис президента обязал Министерство обороны Украины рассмотреть вопрос об отмене обязательного военного учета женщин.

Такой ответ предоставил глава ОП Андрей Ермак на запрос народного депутата от "Европейской солидарности" Алексея Гончаренко, заявил сам нардеп у себя в телеграм-канале.

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Ответ от премьера

Также, по словам Гончаренко, поступил ответ и от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Премьер сказал, что направил в Министерство юстиции и Министерство обороны поручение о рассмотрении вопроса отмены обязательной постановки на военный учет женщин.

При этом сам нардеп сказал, что неделю назад он подал в Верховную Раду законопроект по этому вопросу.

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Что происходит

17 декабря вступил в силу приказ Министерства обороны Украины, который утверждает перечень специальностей и профессий, которые являются основанием для того, чтобы женщины, получившие их, были взяты на воинский учет.

Как сообщалось, постановлением КМУ от 1994 года предусматривалось около 40 профессий/специальностей, которые были основанием для взятия женщин на воинский учет.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Министерство обороны сократить перечень профессий с обязательным воинским учетом для женщин. По его мнению, новый список специальностей и профессий является недостаточно обоснованным и слишком широким.

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