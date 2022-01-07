Не в армию, так в тероборону – где еще женщинам хотят вручить оружие

Эксперты говорят, что опыт обращения с оружием может быть полезен украинкам

В отрядах гражданской обороны ожидают, что закон заработает / Коллаж "Сегодня"

Новый закон о территориальной обороне Украины позволяет привлечь в эти структуры женщин, которых Минобороны также пытается поставить на военный учет. Пока точатся споры, нужно ли это украинкам, высказывается мнение, что такой опыт может быть им полезен.

Об этом заявил политический эксперт Назар Приходько в эфире телеканала "Украина 24".

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Мнение

"Почему бы и нет (не привлечь – Ред.) к территориальной обороне на логистические или медицинские должности женщин. Как показывает вообще мировая практика, уметь стрелять не будет ни для кого лишним. Вообще просто уметь. Где-то сходить в тир или на полигоны, поучиться, это же можно. Практика будет", – считает Приходько.

На данной этапе важно, чтобы этот закон для начала заработал на полную силу.

"Главное, чтобы этот закон про территориальную оборону, который недавно вступил в действие, чтобы он действительно эффективно работал. У нас есть действительно хорошие законы, однако они не работают", – заключил Приходько.

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