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Не в армию, так в тероборону – где еще женщинам хотят вручить оружие

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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7 января, 17:42
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Эксперты говорят, что опыт обращения с оружием может быть полезен украинкам
В отрядах гражданской обороны ожидают, что закон заработает / Коллаж "Сегодня"
В отрядах гражданской обороны ожидают, что закон заработает / Коллаж "Сегодня"

Новый закон о территориальной обороне Украины позволяет привлечь в эти структуры женщин, которых Минобороны также пытается поставить на военный учет. Пока точатся споры, нужно ли это украинкам, высказывается мнение, что такой опыт может быть им полезен.

Об этом заявил политический эксперт Назар Приходько в эфире телеканала "Украина 24".

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Мнение

"Почему бы и нет (не привлечь – Ред.) к территориальной обороне на логистические или медицинские должности женщин. Как показывает вообще мировая практика, уметь стрелять не будет ни для кого лишним. Вообще просто уметь. Где-то сходить в тир или на полигоны, поучиться, это же можно. Практика будет", – считает Приходько.

На данной этапе важно, чтобы этот закон для начала заработал на полную силу.

"Главное, чтобы этот закон про территориальную оборону, который недавно вступил в действие, чтобы он действительно эффективно работал. У нас есть действительно хорошие законы, однако они не работают", – заключил Приходько.

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Женщин под ружье

  • С начала 2022 года в Украине начал действовать документ, который регулирует развитие территориальной обороны, организацию движения сопротивления и соответствующую подготовку граждан Украины к национальному сопротивлению.
  • 17 декабря 2021 года вступил в силу приказ Минобороны Украины, утверждающий перечень отраслей и профессий, по которым работающие женщины должны быть поставлены на воинский учет.
  • Затем на сайте Верховной Рады появился проект о внесении изменений в закон о воинской обязанности и военной службе, который предполагает добровольную службу женщин в армии.
  • Минобороны не собирается отказываться от своей идеи воинского учета для определенной категории женщин. Но рассматривают варианты облегчения этой задачи – хотят сделать процесс воинского учета онлайн.

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