Ждать ли новых увольнений в Кабмине? В "Слуге народа" ответили

"Слуги" не собираются никого увольнять, но это пока... Коллаж "Сегодня"
Недавно Верховная Рада уволила пятерых министров и нахзначила новых. Но, похоже, на этом пока все – в ближайшее время ротации в правительстве не ожидается. Новые увольнения не исключены через полгода. Об этом идет речь в нашей статье.
Народный депутат Алексей Устенко в комментарии "Сегодня" рассказал, что перестановке кадров на съезде "слуг" (в этом месяце) вряд ли уделят внимание.
"Основная перестановка в Кабмине уже произошла. Всех неэффективных министров убрали. Если очередная смена министров и будет, то не ранее, чем через полгода", – говорит депутат и добавил, что вопрос смены кадров в комитетах Рады на повестке дня не стоит.
"Слугам" не выгодно часто менять министров
Политолог Владимир Воля отметил, что на съезде "Слуги народа" вопросу кадров не уделят пристального внимания.
"Перестановки в Кабмине – это сигнал кадрового голода в "Слуге народа". Частые смены членов правительства не приводит к улучшению качества руководящих кадров. В партии вряд ли будут акцентировать на этом внимание", – объяснил нам эксперт.
Отметим, что на днях глава фракции "СН" Давид Арахамия говорил, что уже даже есть два кандидата на выход из Кабмина.
Кого уже уволили
3 ноября Верховная Рада уволила таких членов правительства:
- министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского;
- первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко;
- министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова;
- вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского;
- министра обороны Андрея Тарана.
Кого назначили
4 ноября парламент проголосовал за новых министров и назначил:
- Алексея Резникова – министром обороны Украины;
- Ирину Верещук – вице-премьер-министром – министром по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
- Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины;
- Юлию Свириденко – первым вице-премьер-министром – министром экономики Украины.
А вот кресло министра экологии оставили пока вакантным.
Тем временем бывший глава МВД Арсен Аваков "разнес" министров и заявил о коррупции. Он сказал, что правительству не дают времени на эффективную работу.
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