Зеленский ввел новые санкции против Медведчука: чего еще лишили нардепа

У Медведчука снова неприятности из-за санкций. Коллаж "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря подписал ранее одобренные санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) против организаторов выборов в Крыму, а также компаний, связанных с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Эти санкции были утверждены еще в начале ноября.

Санкции

Под санкции подпали компании ALPHA BRAVO AVIATION LLC и G200 203 LLC, зарегистрированные в Соединенных Штатах. Также санкции ввели против компании CASCADE HOLDING, зарегистрированной на Кайманских островах. На эти компании зарегистрированы три частных самолета Виктора Медведчука и бывшего народного депутата Тараса Козака.

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"Все те самолеты, которые считают, что будут без разрешения где-то передвигаться, то они будут преследовать и подлежать санкциям. Самолет Медведчука с первого дня санкций находится в аэропорту "Жуляны" ("Киев" имени Сикорского), и он никуда ни разу не отправлялся", – говорил ранее секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.

Среди прочего санкции предусматривают:

блокировку активов указанных компаний;

ограничение торговых операций;

ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы страны;

приостановку выполнения экономических и денежных обязательств.

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