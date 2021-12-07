Зеленский ввел новые санкции против Медведчука: чего еще лишили нардепа

У Медведчука снова неприятности из-за санкций. Коллаж "Сегодня"
Президент Украины Владимир Зеленский 7 декабря подписал ранее одобренные санкции Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) против организаторов выборов в Крыму, а также компаний, связанных с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Эти санкции были утверждены еще в начале ноября.
Санкции
Под санкции подпали компании ALPHA BRAVO AVIATION LLC и G200 203 LLC, зарегистрированные в Соединенных Штатах. Также санкции ввели против компании CASCADE HOLDING, зарегистрированной на Кайманских островах. На эти компании зарегистрированы три частных самолета Виктора Медведчука и бывшего народного депутата Тараса Козака.
"Все те самолеты, которые считают, что будут без разрешения где-то передвигаться, то они будут преследовать и подлежать санкциям. Самолет Медведчука с первого дня санкций находится в аэропорту "Жуляны" ("Киев" имени Сикорского), и он никуда ни разу не отправлялся", – говорил ранее секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге.
Среди прочего санкции предусматривают:
- блокировку активов указанных компаний;
- ограничение торговых операций;
- ограничение транзита ресурсов, полетов и перевозок через территорию Украины;
- предотвращение вывода капиталов за пределы страны;
- приостановку выполнения экономических и денежных обязательств.
Как развивались события
- В начале этого года СНБО ввел санкции против нардепа Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и активов, которыми они владеют.
- После введения санкций журналисты узнали, что самолеты успели перегнать в Швейцарию. Они вылетели в период с 10 по 21 февраля в аэропорт близ городка Сент-Галлен.
- Напомним, что в начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористическим организациям ("ЛНР"/"ДНР").
- Сейчас Медведчука ожидает очередное решение суда по продлению ему меры пресечения – домашнего ареста. Заседание суда намечено на 17 декабря.