Зеленский увидится с Байденом – в ОП назвали дату

Зеленский и Байден увидятся, но не вживую. Коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президент Владимир Зеленский 9-10 декабря примет участие в Саммите лидеров за демократию, который созывает американский лидер Джо Байден. Об этом он сообщил во время визита в США.

Он провел встречи в Вашингтоне с политическим директором Министерства иностранных дел Великобритании сэром Тимоти Барроу и с вице-президентом по вопросам стратегической стабильности и безопасности Института мира, бывшим послом США в Украине Уильямом Тейлором.

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Также Ермак обсудил с американским и британским дипломатами развитие обороноспособности Украины, энергетическую безопасность страны, вызовы для Европы в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2", возможные шаги для восстановления свободы судоходства в районе Черного и Азовского морей.

Глава ОПУ сообщил, что Украина готовится к Саммиту лидеров за демократию, и сказал, что Зеленский тоже в нем примет участие.

Как известно, президент Джо Байден на 9-10 декабря созывал виртуальный Саммит лидеров за демократию, на который пригласят глав государств, лидеров гражданского общества, благотворительных организаций и частного сектора.

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Как прошел первый визит Зеленского к Байдену