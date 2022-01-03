Первый звонок Байдена Зеленскому в 2022 году – о чем договорились

Президенты Украины и США провели переговоры / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели телефонный разговор. Сообщение появилось на сайте Белого дома.

Что сказали у Байдена

Президент США заверил украинцев в решительном ответе в случае вторжения Российской Федерации.

И Зеленский, и Байден поддержали дипломатическую работу по переговорам Москвы и НАТО.

Президент США подтвердил свою политику ничего не решать по Украине без Украины.

В Белом доме в который раз заявили о приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

Джо Байден вспомнил о Минских соглашениях, оценив "активную дипломатию" для их продвижения.

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Что сказали на Банковой

Первая реакция украинской стороны появилась в Twitter Владимира Зеленского. Отчет о переговорах с Байденом уместился в три предложения.

"Первый международный разговор года с Джо Байденом доказывает особенный характер наших отношений. Обсудили общие действия и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущения дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непоколебимую поддержку", – написано в в твите президента Украины.

Зеленский отреагировал на звонок Байдена тремя предложениями в Twitter. / Фото: Twitter

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Это уже традиция

Байден обязательно созванивается с Зеленским после переговоров с Путиным – либо до российско-американских переговоров, либо сразу после них. Таким образом он дает понять, что за спиной Украины ничего без ее ведома решаться не будет.

Переговоры Путина и Байдена