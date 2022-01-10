Зеленский одним фото ответил на слухи об отпуске на островах

Зеленский ответил на слухи о своем отпуске. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленского опубликовал рабочее фото с Банковой, чем опроверг слухи о якобы его отдыхе на экзотических островах в Индийском океане. Об этом он написал в Instagram.

Он отметил, что это первый рабочий день в новом году.

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"Понедельник. Утро. Банковая. Начинаем новую рабочую неделю в новом, 2022 году", – написал президент.

Откуда слухи о сейшельском отпуске Зеленского?

Блогер и политический аналитик Карл Волох 9 января в Facebook разгонял "зраду", мол, Зеленский с супругой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком якобы отправились на курорт. А позже уточнил, что вип-туристы отправились на Сейшелы.

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"У меня инфа, что сегодня МЗЧ с женой и Ермаком вылетели где-то в сторону Индийского океана – устал "буковелить", бедняга. Судя по всему, МЗЧ отправился на Сейшелы. Завтра утром узнаем точнее", – написал он, но в итоге сегодня утром Зеленский запостил фото с Банковой, а не с островов.

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Конечно, утверждать мы не можем, был ли отдых на островах или это дезинформация – официальных подтверждений этому не было.

Отдых Зеленского в Буковеле