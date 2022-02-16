Зеленский: Мы не видим отвода войск РФ от Украины

Владимир Зеленский заявил, что заявления России об отводе войск пока только слова / Фото: Reuters, Официальный сайт президента Украины, Коллаж: Сегодня
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения из России о том, что она отводит часть своих войск от границы.
"Честно говоря, мы реагируем на ту реальность, которая у нас есть, и мы пока не видим никакого отступления. Мы только что услышали об этом", — сказал он в комментарии BBC.
Зеленский подчеркнул, что "все нормальные люди ожидают деэскалации".
"Что касается угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет", — отметил он.
Также президент заявил, что когда войска выведут, это увидят все, а не только военные или разведка, однако пока это остается просто заявлениями.
Отвод войск РФ
Россия заявила, что отводит часть войск от границ с Украиной, после того, как несколько месяцев собирала там более чем 100-тысячную армию.
Согласно сообщению, Южный и Западный военные округа Российской Федерации начали возвращение войск в места дислокации после учений, так как подразделения выполнили свои задачи.
К Южному и Западному военным округам относятся среди прочего Воронежская, Курская, Ростовская и Брянская области, которые граничат с Украиной. В этих областях ранее не раз отмечалось скопление войск России.
Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия завершила запланированные учения, а заявления Запада о вторжении в Украину назвал "информационным терроризмом".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никакой новизны в происходящем нет, так как после учений войска всегда направляются в места постоянной дислокации.
Разведка НАТО пока не подтверждает факта отвода российских войск от границ Украины, о котором заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Угроза вторжения России
- На фоне накапливания Россией войск у границ с Украиной было много прогнозов, что Россия начнет наступательные действия в ближайшее время. Американское агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что это может произойти уже 16 февраля.
- К счастью, прогнозируемый ракетный удар по Украине в указанное время не произошел.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Россия не сможет победить Украину грубой силой и будет прибегать к другим методам. Например, будет использовать провокации, сеять панику, разрушать экономику нашего государства.
- Замглавы МИД РФ Павел Рябков заявлял, что Путин уже обсуждает военные варианты по Украине.