В Офисе президента ответили, распустит ли Зеленский парламент

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что для актуализации темы досрочных выборов нужны юридические основания и существенные политические кризисы. По его словам, ни первого, ни второго на сегодняшний день нет.

Об этом Подоляк заявил в комментарии РБК-Украина.

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По его словам, разговоры о досрочных выборах парламента являются "чисто политтехнологическим приемом".

"Для президента и для всей команды власти принципиально только одно в разговоре о деятельности парламента – это его способность принимать реформаторские законопроекты. Парламент этого созыва выполняет свою работу – не без проблем, но в целом эффективно", – сказал Подоляк.

О праве распустить парламент

Согласно Конституции, у президента есть право распустить парламент, но не обязанность. Автор статьи пишет, что в новом парламенте "Слуге народа", вероятно, придется формировать коалицию еще с кем-то либо же уйти в оппозицию.

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По данным издания, в команде президента сейчас склоняются к варианту, чтобы парламент, пусть даже с проблемами, доработал до конца своей каденции. И пока инициативы Банковой собирают 226 "за", распускать Раду им невыгодно.

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