"Нацкорпус" заявил о бессрочной акции до перевыборов президента

Акция, начатая 1 декабря на Майдане в Киеве под названием "Защити Украину – останови переворот", бессрочная до полного выполнения требований организаторов.
Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1 заявил глава центрального штаба "Национального корпуса" Максим Жорин.
Ни шагу назад
"Напомню, что в 2013 году тоже вышло небольшое количество людей. Хочу подчеркнуть, что именно от адекватных действий и ответа от действующей власти, зависят дальнейшие действия тех людей, которые вчера выходили на Майдан. Мы будем продолжать, на данный момент это бессрочная акция, потому что мы не видит никакой реакции ни от президента, ни от его окружения. Поэтому мы будет продолжать проводить мирные акции. Я понимаю прекрасно, что Офис президента вчера хотел, чтобы были какие-то погромы, какие-то драки и столкновения. Однако этого не произошло. Мы готовы и дальше проводить мирные акции пока это будет в рамках адекватного поведения. Однако Офис президента должен учитывать опыт Януковича", – заявил Максим Жорин.
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Что произошло
- Глава политической партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко на Майдане зачитал меморандум, в котором сказано, что от президента Владимира Зеленского сейчас требуется: уволить главу Офиса президента Андрея Ермака, распустить Верховную Раду и назначить досрочные выборы, пойти в отставку.
- В вече на Майдане приняли участие представители политических сил "Демократична сокира" и "Национальный корпус". Они прошли к Офису президента и разошлись по домам.