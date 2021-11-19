Запад не поможет, если РФ нападет: эксперт назвал реальных союзников Украины

Россия может напасть, но Украина одна не останется. Коллаж "Сегодня"

В случае вторжения России в Украину от Запада, кроме "глубокой обеспокоенности", никакой помощи не будет. Самым реальными союзниками для нас будут США, Турция и Великобритания, которые помогут делом, а не словом. Об этом идет речь в нашей статье.

Военный эксперт Олег Жданов высказал мнение "Сегодня", что если Россия пойдет полномасштабной войной на Украину, то на Запад нам не стоит рассчитывать. Он объяснил, что под словом Запад в классическом понимании подразумевает лидеров Европы – Германию и Францию.

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"Они уже заявили, что оружия нам не дадут, а будут помогать дипломатическими методами, то есть выражением обеспокоенности", – сказал эксперт.

В то же время он отмечает, что серьезную военную поддержку Украина может получить от США, Великобритании и Турции, а это именно то, что нужно будет в противостоянии с агрессором.

"Эти страны сделают все, чтобы мы не проиграли. Они дадут вооружение, системы противовоздушной и противоракетной обороны и, возможно, "Железный купол", – говорит Жданов.

Угроза вторжения России