Зачем Путин звонит Байдену? В Кремле назвали главную тему переговоров

Джо Байден (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден сегодня, 30 декабря, обсудят по телефону актуальные вопросы переговоров о гарантиях безопасности.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

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По его словам, главная тема разговора: переговоры о "гарантиях безопасности", которые пройдут после новогодних праздников между Москвой и Вашингтоном.

Он подчеркнул, что это будет телефонный разговор двух президентов, поэтому никакой публичной части не предусмотрено. Песков напомнил, что переговоры пройдут по инициативе президента Путина.

Более того, Песков заявил, что Россия якобы никогда "не была источником напряжения и не была первоисточником напряжения".

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"Мы настроены на разговор, мы хотим этого разговора. Мы считаем, что только в ходе переговоров возможно решение тех насущных проблем, которые в изобилии имеются между нами", – сказал он.

Отметим, беседа Байдена и Путина запланирована на 22:30 (по Киеву). Она станет вторым прямым контактом между двумя лидерами в декабре 2021 года.

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