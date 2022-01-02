Ющенко с вином и бородой в обнимку с таинственной блондинкой – фото

Ющенко вероятнее всего не побрился перед праздниками / Фото: Коллаж: Сегодня

67-летний третий президент Украины Виктор Ющенко встретил Новый год в кругу семьи. Фото с празднования на своей странице в Facebook опубликовала Екатерина Ющенко.

"С новым годом, пане господарю!", – написала она.

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Многие пользователи, увидев кардинальные изменения во внешности Ющенко (третий президент отрастил бороду и усы – ред.) предположили, что его супруга Екатерина, тоже внесла коррективы в свой образ. Как выяснилось, вместе с ним на фото – однофамилица его супруги и близкая родственница семьи.

Екатерина Ющенко супруга племянника Виктора Ющенко Ярослава. Она является директором Ukrainian Wine & Spirit School, членом Ассоциации сомелье Украины.

На фото Ярослав Ющенко

Поздравление Зеленского

По сложившейся традиции, 31 декабря 2021 года, президент поздравил украинцев с наступающим Новым годом. Он рассказал о главных достижениях за 2021 год, поблагодарив украинцев, которые строят и творят страну. В частности, он отметил, что страна выстояла, несмотря на устрашение и внешними угрожающими факторами, и внутренними.

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Как праздновали другие политики

Журналист Дмитрий Гордон на Новый год в прямом эфире раздавал подарки политикам и не только. Досталось даже президенту РФ Владимиру Путину, но не факт, что презент довезут до Москвы.

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко встретил новый 2022 год с известным в прошлом футболистом киевского Динамо Сергеем Ребровым.