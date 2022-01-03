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Ярош назвал посла Израиля "агентом Кремля" – в чем причина

Сергей Мартынец
3 января, 15:18
Накануне посольство Израиля сделало гневное заявление в Украине, а теперь получило "ответку"

Ярош (слева) неожиданно наехал на Михаэля Бродского. Коллаж "Сегодня"

Бывший лидер "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош назвал посла Израиля в Украине "агентом Кремля". Об этом он написал в Facebook.

Судя по всему, речь о чрезвычайном и полномочном посоле Израиля в Украине Михаэле Бродском.

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"Израильский посол – агент влияния Кремля. И гнать таких "дипломатов" из Украины нужно! Привет всем израильтянам, которые на украинской стороне", – написал Ярош.

К чему такие обвинения?

  • Ярош не написал причину своих жестких высказываний в адрес израильского посла, но, вероятно, речь идет об "инциденте с Бандерой". 1 января в Киеве состоялся ежегодный марш в честь дня рождения Степана Бандеры. Маршрут шествия был такой: ул. Владимирская – бульвар Тараса Шевченко – ул. Крещатик – Майдан Незалежности – Офис президента. В целом обошлось без провокаций, шествие было мирным.
  • Тем не менее на марше в честь Бандеры заметили антисемитский плакат, на котором был призыв устроить "Нюрнберг-2 над жидовским и московским коммунизмом".
  • На это последовала жесткая реакция посольства Израиля. Дипломаты назвали Бандеру пособником нацистов и потребовали от Киева провести расследование.
  • К слову, они не первые раз возмущаются. В 2020 году Израиль уже обвинял Украину в антисемитизме. Иерусалим продолжает возмущаться чествованием Степана Бандеры в Киеве и Львове.