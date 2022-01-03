Ярош назвал посла Израиля "агентом Кремля" – в чем причина

Ярош (слева) неожиданно наехал на Михаэля Бродского. Коллаж "Сегодня"

Бывший лидер "Правого сектора", советник главнокомандующего ВСУ Дмитрий Ярош назвал посла Израиля в Украине "агентом Кремля". Об этом он написал в Facebook.

Судя по всему, речь о чрезвычайном и полномочном посоле Израиля в Украине Михаэле Бродском.

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"Израильский посол – агент влияния Кремля. И гнать таких "дипломатов" из Украины нужно! Привет всем израильтянам, которые на украинской стороне", – написал Ярош.

К чему такие обвинения?