Ярош назвав посла Ізраїлю "агентом Кремля" – у чому причина

Ярош (ліворуч) несподівано наїхав на Міхаеля Бродського. Колаж "Сьогодні"

Колишній лідер "Правого сектору", радник головнокомандувача ЗСУ Дмитро Ярош назвав посла Ізраїлю в Україні "агентом Кремля". Про це він написав у Facebook.

Судячи з усього, йдеться про надзвичайного та повноважного посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського.

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"Ізраїльський посол – агент впливу Кремля. І гнати таких "дипломатів" з України треба! Привіт усім ізраїльтянам, які на українській стороні", – написав Ярош.

До чого такі звинувачення?