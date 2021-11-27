Янукович подал иск против Верховной Рады: за что будет судиться

Янукович будет судится с Верховной Радой. Фото: коллаж "Сегодня"
Беглый экс-президент Виктор Янукович оспорит в суде постановление Верховной Рады о его отстранении от должности президента Украины.
Об этом сообщил представитель Януковича – Юрий Кирасир на своей странице в Facebook.
"Виктор Янукович подал иск в Окружной административный суд Киева против Верховной Рады Украины. Четвертый президент намерен оспорить законность принятия парламентом постановления о его якобы самоустранении с должности главы государства", – говорится в сообщении.
Что известно?
Речь о принятом 22 февраля 2014 года депутатам Верховной Рады постановлении "О самоустранении Президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины".
По мнению представителя Януковича, это "антиконституционное решение – принятое некоторыми депутатами в эйфории уверенности в своей безнаказанности, а другими – в страхе перед оголтелыми вооруженными радикалами".
"Это постановление можно смело переименовать в "Постановление о государственном перевороте", – добавил Кирасир.
По его словам, в Верховной Раде понимали, что законно отстранить от власти демократически избранного президента путем импичмента не удастся, рассматривали два варианта: физически устранить Виктора Януковича или, растоптав закон, захватить власть.
"Парламент, не имея на это полномочий, пошел вторым путем. И именно этот путь вверг Украину в катастрофу. Потеря Крыма, развязывание войны на Донбассе, ограбление собственного народа, миллионов украинских беженцев по всему миру, сокращение населения, превращение государства в самое нищее в Европе, потеря суверенитета – ужасная цена, которую заплатил многомиллионный народ, всего лишь ради захвата власти любой ценой и жажды наживы кучки авантюристов", – сказано в заявлении.
Суды над Януковичем в Украине
- 7 октября Высший антикоррупционный суд заочно избрал меру пресечения экс-президенту Украины Виктору Януковичу, скрывающемуся сейчас в России. Его заочно арестовали по делу о захвате земель резиденции "Межигорье".
- 25 августа 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего собственника государственной резиденции "Межигорье" и его сына.
- Януковичи подозреваются в незаконном обращении комплекса сооружений на территории Вышгородского района в свою пользу, ущерб, нанесенный государству при этом, превышает 500 млн грн.
- 15 октября 2019 года латвийский суд решил конфисковать 30 млн долларов экс-чиновников времен Януковича. Теперь вопрос возвращения преступных активов Украине будет решаться на межправительственном уровне.