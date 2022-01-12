Обнаженный, янтарный или наколотый на интимной части тела — как изображают Порошенко, который едет в Украину

Петр Порошенко вдохновляет на создание новых форм искусства/Коллаж "Сегодня"

До возвращения в Украину Петра Порошенко остаются считанные дни и страна снова в ожидании очередного громкого политшоу. Объявление подозрения в госизмене пятому президенту Украины и ныне народному депутату Петру Порошенко разделило страну на два лагеря. Сторонники пытаются поддержать своего "гетьмана". Противники – всячески обвиняют политика и настаивают на жестком наказании. Иногда оба лагеря выражают свои взгляды крайне оригинальным способом. Сайт "Сегодня" собрал самые яркие примеры народного творчества, связанные с личностью Петра Порошенко.

Татуировка на ягодице

Харьковчанин Евгений Ивашко, который ранее отличился набил на лбу "Кернес жив", снова решился на наколку. В этот раз он решил запечатлеть на своем теле портрет Петра Порошенко. В Instagram мужчина показал процесс создания рисунка.

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Мастер нанес эскиз, на котором политик изображен за решеткой, а внизу добавил надпись: "В тюрьме сейчас макароны". Место для картины Ивашко выбрал пикантное. Вместо того, чтобы "поселить" бывшего главу государства на руку или хотя бы спину, он отвел ему участок на своей левой ягодице.

Житель Харькова увековечил Петра Порошенко на своей ягодице / Скриншот из Instagram

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Также добавил, что тату будут бить в несколько сеансов. Доделают работу 17 января. Как раз к дате обещанного возвращения Порошенко в Украину.

Несмотря на эпатаж поступка, Ивашко не первый, кто решился нарисовать на себе Петра Алексеевича. В 2017 году портретом на боку похвастался житель Волгограда.

Тату с Петром Порошенко на теле россиянина / Фото: www.tattooed.in.ua

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От рэпа на студии до уличных музыкантов

11 января интернет взорвала песня о возвращении в Киев Петра Порошенко. Музыкант и публицист Владимир Завгородний исполнил речитатив с призывом встречать политика "всем миром". "Будем его встречать, в толпе узнаем, и отыщем", – говорит певец в своем треке.

Видео снято в студии звукозаписи и уже успело набрать более 35 тысяч просмотров.

Но не все пишут экс-гаранту хвалебные оды. На просторах YouTube гуляют видео уличного музыканта с гитарой, который в своих текстах критикует ситуацию в стране и высмеивает тогдашнее руководство. Дата публикации видео – примерно два года назад.

Вот куплет из антипорошенковской песни:

"Ой ти, Петя-петушок, петушок, кучерява головка

Підняв ціни ти на все дуже швидко й ловко.

Ой ти, Петя-петушок, петушок, чарівні цимбали

Обіцяв ти нам Європу, не туди попали".

Картина за 2,5 тысячи долларов

О Порошенко не только пели, но и рисовали гаранта. Известная журналистка Светлана Крюкова выставила на аукцион полотно под названием "Петр уже пятый", где Петр Алексеевич предстает в образе персонажа картин эпохи Возрождения. Он полностью обнаженный сидит на арке из живых цветов в окружении кудрявых ангелов с крыльями. В руке держит надкушенную конфету. А на фоне виднеется райский пляж с пальмами.

Картину выставили на аукцион. Стартовая цена была 600 у.е. В итоге ее забрали с молотка за 2,5 тысячи долларов. Счастливым обладателем шедевра стал политолог Дмитрий Раимов.

Картина "Петр уже пятый" и ее собственник / Коллаж "Сегодня"

Святой Петр и его семья

В 2016 году в соцсетях все репостили фреску, на которой все персонажи уж больно были похожи на членов семьи Порошенко. Сам Петр Алексеевич, предположительно, стоит справа в оранжевом хитоне. Фото впервые опубликовал журналист Юрий Касьянов. Вероятно, оно было сделано в придомовом храме пятого президента.

Фрески с персонажами, похожими на членов семьи Порошенко / Фото: Юрий Касьянов

"Лицо коррупции" из оберток Roshen

В 2019 году украинские художники Дарья Марченко и Даниэль Грин реализовали творческую задумку воссоздать портрет Порошенко из необычных материалов. Они совместили на холсте фантики из-под конфет фабрики Roshen и 4 тысячи гильз, собранных в зоне боевых действий в Донбассе. Творение назвали "Лицо коррупции".

Арт-объект из фантиков фирменных конфет компании Порошенко / Фото: REUTERS, Valentyn Ogirenko

Янтарный взор для высоких кабинетов

Собирают лик "Петра пятого" и из более привычных материалов. Например, природного янтаря. Мастера из Ровно изготовляют портреты чиновников на заказ. Цена зависит от размера и стартует от 760 гривен за самый маленький. Холст практически на всю стену можно заказать за 20 тысяч гривен. Срок выполнения заказа – в среднем неделя.

"Янтарные камни на фоне и открытых местах. Линии просыпаются янтарным песком. Плоскости между ними засыпаются янтарной крошкой", - говорится на сайте предприятия.

В телефонной беседе журналисту "Сегодня" рассказали, что в основном берут картины с Порошенко размером 30 x 40, чтобы повесить в рабочий кабинет или на подарок. Но подобные заказы бывают не часто. Куда большим спросом пользуются портреты Тараса Шевченко и других писателей.

Цены на портрет ручной работы из натурально янтаря / Коллаж "Сегодня"

Бронзовый бюст на рабочий стол

Умельцы из Кропивницкого предлагают приобрести бюст Петра Порошенко с бронзовым покрытием. В описании технологии производства указывают: на восковую модель наносится медь толщиной 2-3 миллиметра, воск выплавляется при определенной температуре и бюст бронзируется. Такую статуэтку можно купить онлайн за 910 гривен.

Бюст Петра Порошенко за 910 гривен / Фото: crafta.ua

Политическая матрешка

Также ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в сувенирных лавках Киева предлагают матрешки с лицами политиков. По ним даже можно учить историю Украины: самая большая фигурка у нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. За ним в хронологическом порядке занимаемой должности сидят матрешки Петра Порошенко, Виктора Ющенко и Леонида Кучмы. Правда, Виктора Януковича из этой истории вычеркнули. За такой креатив просят 700 гривен за большую и 500 – за маленькую фигурку.

Сувенирная банкнота

Для тех, кто хочет получить символический презент с Петром Порошенко, продаются сувенирные купюры номиналом две гривни. Цена такой банкноты в 35 раз больше – 70 гривен. На ней значится дата – 2020 год.