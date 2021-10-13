"Я знаю, куда иду": Верещук вызвалась стать министром обороны Украины

Ирина Верещук заявила, что ее кандидатуру на должность министра обороны обсуждали / Коллаж "Сегодня"

Народный депутат от "Слуги народа" и глава оборонного комитета Верховной Рады Ирина Верещук заявила, что ее кандидатуру на должность министра обороны обсуждали в президентской фракции.

Об этом стало известно во время прямого эфира на телеканале "Украина 24".

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Амбиции

"У меня нет такого – хочу или не хочу. Мы пришли командой президента, за плечами президента, за его фамилией. Но мы должны брать на себя ответственность", – ответила Ирина Верещук на вопрос об амбициях стать министром.

Нардеп также отметила, что Владимир Зеленский еще не обсуждал с ней кадровый вопрос. В то же время Верещук заявила, что готова взять на себя ответственность.

"У меня есть высшее военное образование, у меня муж военный, я служила в армии, один из сынов военный… Я хорошо знаю, куда иду. Хорошо понимаю, какой риск для меня лично это несет – и репутационный, и политический, и для моего будущего, и психологический. Но кто-то должен это делать", – рассказала она.

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Будет прецедент

В истории Украины Министерство обороны ни разу не возглавляла женщина. При этом в Европе сломали и этот стереотип. Один из самых ярких примеров, знакомых украинцам – Урсула фон дер Ляйен, которая возглавляла минобороны ФРГ с 2013 по 2019 год. А сейчас она занимает должность президента Еврокомиссии.

Украина также движется по этому пути. По состоянию на 2021 год почти четверть общей численности ВСУ – это женщины. К примеру, в августе 2021 года у нас появилась первая женщина-бригадный генерал Вооруженных сил Украины – Татьяна Остащенко. Также заместителем министра обороны стала Анна Маляр.

Напомним, сейчас возглавляет оборонное ведомство Андрей Таран, которого назначили на должность в марте 2020 года.