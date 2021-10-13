"Фантазия замечательная": Таран отреагировал на слухи об "увольнени" Бурбы

Такие фейки подрывают доверие к руководству государства и военным, считают в Минобороны

Таран (справа) прояснил ситуацию с Бурбой (слева). Коллаж "Сегодня"

Министр обороны Андрей Таран опроверг информацию об увольнении экс-главы ГУР Василия Бурбы с военной службы, а также назвал эти слухи лживыми. Минобороны выступило с официальным заявлением.

"Приказа об увольнении с военной службы генерал-полковника Василия Бурбы не было. Информация в СМИ является эмоционального характера, она не соответствует действительности и направлена на подрыв доверия к руководству государства и Министерства обороны", – говорится в сообщении.

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В свою очередь сам Андрей Таран во время открытия специализированной выставки "Цифровое будущее армии" заявил, что журналист Юрий Бутусов, который обнародовал информацию о Бурбе, врет, пишет УНИАН.

"Спекуляций много. Особенно со стороны такой одиозной личности, как Бутусов. Придумок у него много, а фантазия у него очень замечательная. Если бы даже был разговор с кем-то вдвоем, то откуда об этом мог узнать Бутусов? Мой опыт службы в военной разведке научил меня никогда не комментировать любые вопросы, касающиеся работы спецслужб. Поэтому я этот вопрос также комментировать не собираюсь. Это очередная ложь со стороны Бутусова, именно поэтому я не хочу комментировать эту ложь. Он (Бурба) не был уволен", – сказал Таран.

Напомним, сегодня Юрий Бутусов в Facebook опубликовал пост, в котором заявил, мол, Бурба официально уволен с военной службы из-за того, что якобы не выполнил приказ Тарана. По его словам, министр якобы требовал от генерала не давать показаний против него в Раде по делу "вагнеровцев".

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Задержание "вагнеровцев" и провал спецоперации

Задержание "вагнеровцев" произошло в Минске 29 июля 2020 года, когда группа из 32 человек прилетела в столицу Беларуси транзитом, чтобы отправиться дальше. Украинские спецслужбы планировали, что как только самолет вылетит из Минска, его экстренно посадят в Киеве для ареста боевиков.

В ночь с 23 на 24 июля 2020 года боевики прибыли в Минск и 24-го должен был состояться рейс в Стамбул (а по факту – в Киев). А 24 июля на Банковой состоялось совещание, где президенту докладывали об этой спецоперации. Там присутствовали начальник Главного управления разведки Василий Бурба, участник операции, первый заместитель главы СБУ Руслан Баранецкий, глава ОПУ Андрей Ермак, начальник комитета по разведке – первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко, заместитель главы ОПУ Роман Машовец. В кабинете также находилась секретарь президента Мария Левченко. В результате боевики не прилетели в Киев.

Потом началась эпопея с переговорами о выдаче наемников Украине. Белорусский президент Александр Лукашенко сначала даже был не против, но потом резко изменил свою позицию и отпустил их в Россию.

После громкого провала спецоперации Банковую обвинили в сливе секретной информации, в Офисе президента даже открещивались от такой спецоперации в принципе.

10 сентября Безуглая заявляла, что якобы спецоперации по "вагнеровцам" не было. Также она рассказала о роли Порошенко в этой истории с российскими наемниками.

Также недавно на американском телеканале CNN вышел сюжет, в котором идет речь о том, что якобы США помогали Украине в спецоперации по задержанию "вагнеровцев".