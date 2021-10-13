"Я знаю, куди йду": Верещук зголосилася стати міністром оборони України

Ірина Верещук заявила, що її кандидатуру на посаду міністра оборони обговорювали / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" і глава оборонного комітету Верховної Ради Ірина Верещук заявила, що її кандидатуру на посаду міністра оборони обговорювали в президентській фракції.

Про це стало відомо під час прямого ефіру на телеканалі "Україна 24".

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Амбіції

"У мене немає такого – хочу чи не хочу. Ми прийшли командою президента, за плечима президента, за його прізвищем. Але ми повинні брати на себе відповідальність", – відповіла Ірина Верещук на питання про амбіції стати міністром.

Нардеп також зазначила, що Володимир Зеленський ще не обговорював з нею кадрове питання. Водночас Верещук заявила, що готова взяти на себе відповідальність.

"Я маю вищу військову освіту, у мене чоловік військовий, я служила в армії, один із синів військовий... Я добре знаю, куди йду. Добре розумію, який ризик для мене особисто це несе – і репутаційний, і політичний, і для мого майбутнього, і психологічний. Але хтось повинен це робити", – розповіла політик.

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Буде прецедент

В історії України Міністерство оборони жодного разу не очолювала жінка. При цьому в Європі вже давно зламали і цей стереотип. Один з найяскравіших прикладів, знайомих українцям – Урсула фон дер Ляєн, яка очолювала міноборони ФРН з 2013 по 2019 рік. А тепер вона займає посаду президента Єврокомісії.

Проте Україна також рухається цим шляхом. Станом на 2021 рік майже чверть загальної чисельності ЗСУ – це жінки. Наприклад, у серпні 2021 року в нас з'явилася перша жінка-бригадний генерал Збройних сил України – Тетяна Остащенко. Також заступником міністра оборони стала Анна Маляр.

Нагадаємо, зараз очолює оборонне відомство Андрій Таран, якого призначили на посаду у березні 2020 року.