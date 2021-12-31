"Я знаю, что так и будет": Тимошенко загадала желание для Украины на 2022 год

Юлия Тимошенко записала трогательное видеопоздравление. Коллаж "Сегодня"

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко попросила для всей Украины, чтобы в новом году был и достаток, и мирное небо над украинцами. Об этом говорится в ее новогоднем видеопоздравлении.

Политик попросила на Новый год самый главный подарок для всей страны.

Реклама

"Дай нам радости, забери печали. Дай нам единства, забери раздор. Дай нам достатка, забери бедность. Дай нам здоровья, забери болезни. Дай нам мудрости, дай нам сил, дай нам уверенности, а мы сделаем все, чтобы жить мирно и счастливо. Я знаю, что так и будет. Все будет хорошо", – сказала Юлия Тимошенко.

Политики поздравляют украинцев с Новым годом