"Там ноги кого-то по 900 грн": как отреагировал Корниенко на "корпоратив Тищенко"

Корниенко (слева) не получал приглашения на праздник. Коллаж "Сегодня"
Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко высмеял идею нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко устроить новогодний корпоратив в одном из ресторанов. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.
Он отметил, что его не было в чате, куда писал Тищенко, соответственно, и приглашения в ресторан он не получал.
"Меня нет в этой группе и в этом приглашении. Я возмущен. Там (в ресторане) ноги кого-то по 900 гривен. Хоть бы посмотреть на это", – сказал с улыбкой Корниенко.
На вопрос журналистов, будет ли вообще корпоратив у "слуг", он ответил: "Нет. Мы не делаем корпоратив".
"Пандемия, во-первых. Во-вторых, нельзя сильно собираться. И время не сильно веселое, чтобы веселиться. В Трускавце (на съезде партии в октябре. – Ред.), в принципе, уже повеселились", – сказал первый вице-спикер Рады.
На уточняющий вопрос, может, это был фейк с корпоративом, Корниенко предложил спросить у самого Тищенко: "Я участия в этом корпоративе не принимаю".
Напомним, в 2019 году "слуги" отпраздновали новогодний корпоратив в КВЦ "Парковый". Тогда там присутствовали президент Владимир Зеленский, первый помощник президента Сергей Шефир, а развлекали гостей известные певицы.
А как дела у Тищенко?
- Недавно у нардепа заподозрили подделку COVID-сертификата. Ранее он отказывался демонстрировать документ о вакцинации журналистам, а потом показал его в "Дії", но там заметили странности.
- После этого Тищенко уже опубликовал QR-код своего сертификата и даже пригрозил СМИ судом, если перед ним не извинятся.
- Ранее Тищенко отметился еще одним скандалом. Праздновал день рождения жены в ресторане в нарушение карантина.