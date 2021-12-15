"Там ноги кого-то по 900 грн": как отреагировал Корниенко на "корпоратив Тищенко"

Корниенко (слева) не получал приглашения на праздник. Коллаж "Сегодня"

Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко высмеял идею нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко устроить новогодний корпоратив в одном из ресторанов. Об этом он рассказал журналистам в кулуарах парламента.

Он отметил, что его не было в чате, куда писал Тищенко, соответственно, и приглашения в ресторан он не получал.

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"Меня нет в этой группе и в этом приглашении. Я возмущен. Там (в ресторане) ноги кого-то по 900 гривен. Хоть бы посмотреть на это", – сказал с улыбкой Корниенко.

На вопрос журналистов, будет ли вообще корпоратив у "слуг", он ответил: "Нет. Мы не делаем корпоратив".

"Пандемия, во-первых. Во-вторых, нельзя сильно собираться. И время не сильно веселое, чтобы веселиться. В Трускавце (на съезде партии в октябре. – Ред.), в принципе, уже повеселились", – сказал первый вице-спикер Рады.

На уточняющий вопрос, может, это был фейк с корпоративом, Корниенко предложил спросить у самого Тищенко: "Я участия в этом корпоративе не принимаю".

Напомним, в 2019 году "слуги" отпраздновали новогодний корпоратив в КВЦ "Парковый". Тогда там присутствовали президент Владимир Зеленский, первый помощник президента Сергей Шефир, а развлекали гостей известные певицы.

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А как дела у Тищенко?