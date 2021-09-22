"Я готов!" – Разумков ответил на предложение об отставке

На Банковой есть претензии к Дмитрию Разумкову/Коллаж "Сегодня"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков не прочь пройти процедуру отчета и голосования за свою отставку.

Об этом спикер Верховной Рады заявил во время прямого эфира на телеканале "Прямой".

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"Говорят об этом давно, в данный момент чуть активнее, чем раньше. Я не собираюсь подавать в отставку. Если мы с вами говорим о том, может ли Верховная Рада принять соответствующее решение – так может. Для этого нужно 226 голосов, со сбором 150 подписей, потом отчет и голосование в стенах Верховной Рады. Я к этому готов, я об этом говорил давно. Если у депутатов есть желание сменить председателя Верховной Рады – это право Верховной Рады. Я точно всегда следовал закону, так и в этом случае я буду это делать", – заявил Размуков во время эфира.

Противостояние

В последнее время между Банковой и Грушевского наметилось противостояние.

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На днях Офису президента не понравилось, что глава Верховной Рады Дмитрий Разумков созывает на 23 сентября внеочередное заседание для рассмотрения только одного вопроса – отмена кассовых аппаратов для предпринимателей.

На днях советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что к спикеру парламента нет претензий по нарушению законов, но существуют фундаментальные разногласия между партией и Разумковым.

Все началось после того, как Дмитрий Разумков направил в Венецианскую комиссию законопроект об олигархах. Он согласился это сделать по просьбе омбудсмена и всех оппозиционных фракций, но отказал в просьбе не делать этого своей родной партии "Слуга народа".

Первым "взбунтовался" глава фракции "СН" Давид Арахамия, который сначала в комментарии журналистам наехал на Разумкова, пообещав, что у них с главой парламента будет разговор. Потом Арахамия продолжил его жестко критиковать в прямом эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Затем на той же программе за дело взялся Стефанчук, который прямо там предъявил претензии Разумкову: мол, недавно спикер отказал ему в просьбе передать законопроект о местных референдумах в Венецианскую комиссию, а спустя какое-то время отправил туда олигархический закон.