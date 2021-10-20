"Я давлю уже на всех": Зеленский впервые отреагировал на обвинения журналистов

Зеленский не в курсе о давлении на СМИ / Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандал с якобы давлением Банковой на редакционную политику журналистов, в частности "Суспільного", о чем заявила телеведущая Мирослава Барчук. Об этом он сказал во время рабочего визита в Черкасской области.

"Я давлю сегодня уже на всех – на олигархов, на бизнес, теперь на Барчук… Если она покажет, что я лично ей что-то говорил или глава Офиса – я обязательно разберусь. В целом странно выглядит, что государственное телевидение говорит о давлении со стороны государства. Могла бы (Барчук) обратиться к нам", – сказал он.

Зеленский поинтересовался, как же он давил на СМИ, на что журналисты назвали ответственным за это советника главы ОПУ Михаила Подоляка, вот только назвали его Николаем. Президент отреагировал.

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"Подоляка звать не Николай, а Михаил. Это уже говорит о том, что не сильно и давит (на СМИ), если его имени не знает журналист", – сказал глава государства.

На реплику журналистов, что какие-то "слуги народа" отказались от участия в программе, президент ответил: "Ну отказались и отказались".

"Не понимаю, причем здесь я и Офис президента, но я понимаю, что это хайп. Мы ничего не согласовываем, никаких списков, тем более телеканалу "Суспільне". Что касается депутатов, они могут ходить или не ходить на те или иные эфиры. Мне кажется, что они свободные люди. Но если нужно, чтобы я обратился к председателю фракции господину Давиду Арахамии и чтобы он давил на депутатов, они обязательно должны ходить к этой даме (Барчук), то я могу обратиться. Если скажет, что так можно у них, такие правила, они обязательно, как солдаты, должны к вам приходить. Ну, я сейчас не давил, чтобы вы сюда пришли? Спасибо", – резюмировал Зеленский.

В чем суть скандала

Барчук заявила, что Банковая якобы "наехала" на ток-шоу "Зворотний відлік" ("Обратный отсчет") на телеканале "UA:Перший" с обвинениями в несоблюдении журналистских стандартов. По ее словам, Офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах "слуг народа", мол, их походы согласуются с Подоляком.

Журналистка сообщила, что на одну из передач вместо двух "слуг" (не были экспертами в энергетическом вопросе) позвали Людмилу Буймистер, чем разгневали Банковую.

На следующий эфир ОПУ якобы поставил условие, что двое "слуг" придут, если канал откажет в приглашении внефракционному Гео Леросу. После отказа выполнить ультиматум "слуги" не пришли на эфир.

Как мы уже писали, советник главы ОПУ Михаил Подоляк ответил на обвинения журналистов в давлении. Он намекнул, что политикам просто надоели ангажированные политические ток-шоу.

В свою очередь журналисты поддержали Мирославу Барчук, отметив, что цензура – это глобальная проблема для Украины.