Второй номер. Почему Стефанчука "сватают" в кресло спикера и есть ли другие варианты

Стефанчук метит на кресло спикера / Коллаж "Сегодня"

После двухдневного съезда фракции "Слуга народа" в Трускавце народные депутаты от монобольшинства решили, что отставке спикера парламента Дмитрия Разумкова таки быть. В политсиле даже уже назвали главного кандидата на замену Разумкова — это его действующий заместитель Руслан Стефанчук. По должности он не входит в состав какой-либо фракции, однако в Верховную Раду Стефанчук заходил вторым номером в списке "слуг".

Редакция сайта "Сегодня" пообщалась с парламентариями из президентской фракции, чтобы выяснить, почему именно эту персону монобольшинство хочет видеть в кресле главы Рады.

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Далеко ходить не нужно

Первой фамилию Стефанчука в качестве кандидата на должность нового председателя парламента публично назвала нардепка из фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. В комментариях журналистам "Сегодня" ее коллеги по фракции с таким выбором солидарны.

Народная избранница Татьяна Цыба нет никаких сомнений в кандидатуре Руслана Алексеевича:

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"Во-первых, Руслан Стефанчук — вице-спикер, то есть он и так немного знаком с этой работой. Во-вторых, он юрист, причем юрист очень профессиональный, очень глубокий, он всегда у нас во фракции вел юридические вопросы. Он собирал все предложения комитетов , чтобы создать план законотворческой работы, чтобы все спланировать и упорядочить. Он когда шел, декларировал, что это — одна из важных вещей, которые необходимо ввести, чтобы это (Работа в сессионном зале — Ред.) не было хаотично: сегодня то принимаем, а завтра то, и так далее. Чтобы люди, когда шли на заседание, понимали, что эта неделя у нас такая, чем мы занимаемся, условно, законами, посвященными соцполитике. Депутаты готовы и понимают, что и как обсуждать, им понятна повестка дня. То есть, он пытался все эти годы ввести планирование".

"Человек, которого я уважаю", — Татьяна Цыба о Стефанчуке / Фото прес-служба "Слуги народа"

Депутат добавила, что знакома со Стефанчуком еще со времен работы в пресс-службе партии, поэтому очень уважает его как человека.

Депутат от "Слуги народа" Марина Бардина тоже поддерживает Стефанчука в качестве потенциальной замены Разумкову:

"Стефанчук — действительно самая вероятная кандидатура, так как он занимает кресло в президиуме и является человеком, который на высоком уровне разбирается в регламенте, законопроектной деятельности, то есть было бы весьма логичным, если бы кандидатурой был действительно он".

Марина Бардина хотела бы видеть в президии не спикера, а спикерку / Фото: прес-служба "Слуги народа"

Вместе с тем, госпожа Бардина отметила, что спикер должен быть "одинаково удален и одинаково приближен ко всем фракциям". А также выразила пожелание, чтобы такую должность заняла женщина.

Решение не окончательное

"Слуги народа" говорят, что отдельного совещания, где бы они сели и решили, кто может стать новым спикером не было. То есть, официального выдвиженца представители монобольшинства не обсуждали даже внутри фракции. Об этом рассказал депутат-мажоритарщик Юрий Камельчук :

"Я считаю его достаточно сильно подготовленным, вы видели его работу и я уверен, что в нашей фракции так же видят его квалификацию, поэтому для многих это очевидный вопрос. Однако, фракционное решение, решение о вынесении этого вопроса в зал будет еще отдельно объявлено. Есть наши представления о том, что господин Стефанчук является подготовленной кандидатурой, наиболее приемлемой. Но дождемся каких-то конкретных официальных заявлений".

Юрий Камельчук ожидает официального сообщения, но поддерживает Стефанчука / Фото прес-служба "Слуги народа"

Его коллега по фракции Галина Янченко возможные кадровые ротации комментировать отказалась. Намекнула только, что назначение будет не одно.

"Сейчас еще кадровые вопросы до конца не решены. Есть определенное понимание, какого кандидата фракция видит в качестве председателя Верховной Рады, но это не единственное кадровая изменение, которое нужно сделать. Учитывая, что на главу рассматривают Стефанчука, мы также должны определить, кто будет его заместителем", – сказала Янченко.

Народный депутат Янченко предрекает новые ротации/ Фото прес-служба "Слуга народа"

Политик добавила, что информации о том, кто станет правой рукой нового спикера, нет. Этот вопрос "слугам" еще предстоит обсуждать. О версии о назначении Стефанчука председателем парламента рассуждает нардеп Александр Ковальчук:

"Мое отношение к этому человеку положительное. Как к специалисту, как к человеку, как члену нашей политической силы — всё только плюс. А будет, не будет, будут отдельные голосования — мне об этом не известно, мы не обсуждали ни с кандидатов... Я думаю, что рассматриваться будут варианты, потому что есть кому там быть, там может быть, по меньшей мере, пять разных фамилий", — отметил Ковальчук.

Попытка не пытка

Править парламентским баллом может не только монобольшинство. Предлагать своих кандидатов на место спикера вправе любая фракция. Но "слуги народа" делиться не хотят. Поэтому между строк подводят к тому, что новый глава главного законодательного органа страны будет "зеленым".

Нардеп Ковальчук ожидает подачи кандидатов из других фракций / Фото: прес-служба "Слуги народа"

Господин Ковальчук на вопрос журналиста, чья кандидатура потенциально может быть на рассмотрении, ответил: "От других фракций — ничья". Хотя депутат прогнозирует, что другие политсилы будут вносить предложения.

Еще один представитель монобольшинства, Сергей Бабак уверен, что назначение Стефанчука было бы очевидным. Однако видит и другие варианты:

"Главное, чтобы это был профессиональный человек. Возможна ли альтернатива? Теоретически, наверное, Кальченко Сергей Витальевич. Он председатель регламентного комитета, он точно знает регламент", — прокомментировал Бабак.

Сергей Бабак називает альтернативную кандидатуру Стефанчуку / Фото: прес-служба "Слуги народа"

Представители других фракций, представленных в парламенте, публично своих кандидатов не называют. Дмитрий Разумков продолжает выполнять свои обязанности председателя Верховной Рады Украины, а дата голосования за снятие его с должности пока неизвестна.