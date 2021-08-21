Встреча с главой супер технологичного гиганта: планы Зеленского на Калифорнию

У президента большие планы на визит в США / Фото: president.gov.ua

Важной частью визита президента Владимира Зеленского в США станет поездка в Калифорнию, где он планирует встретиться с руководителями крупных компаний из IT-сектора.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода объяснил уникальность визита.

Он отметил важность визита именно в Калифорнию, поскольку еще ни один президент Украины не летал на тихоокеанское побережье США.

"Там сосредоточены высокотехнологические компании, IT-сектор, аэрокосмическая отрасль, а это именно та сфера, где в Украине есть очень серьезные возможности. Поэтому было принято решение лететь туда – это очень правильное решение. Там уже есть подтвержденная встреча с руководителем одного из супер технологичных гигантов. И есть еще другие встречи, которые находятся в разработке", – сказал Кулеба.

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Министр объяснил цель визита президента в Калифорнию – привлечение инвестиций в высокотехнологичные сектора украинской экономики и создание дополнительных партнерств с американцами.

Также сейчас прорабатывается возможное выступление Зеленского в Стэнфордском университете на тему Бабьего яра.

Зеленский в США

Визит Владимира Зеленского в США запланирован на 30 августа – соответствующее приглашение украинский лидер получил из Белого дома. Переговоры с Байденом состоятся 31-го. До этого президенты еще не встречались лично, а лишь говорили по телефону. Зеленский успел встретиться в Америке только с Дональдом Трампом в 2019 году.

Байдена даже приглашали в Киев 23 августа на "Крымскую платформу", но он не приедет – вместо него отправят в Украину министра транспорта.

Особенно нужной эта встреча стала после недавней сделки США и Германии по "Северному потоку – 2", от которой не в восторге в Киеве. Зеленский еще попытается переубедить Байдена в опасности российского газопровода.

Как сообщали новости "Сегодня", Кулеба называл три блока вопросов, который планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.

В свою очередь сам Зеленский рассказал о своих будущих встречах с Байденом и Меркель. По его словам, с немецким канцлером он будет прагматичным, а на встрече с президентом США ждет честных ответов.