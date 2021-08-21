Зустріч з главою супер технологічного гіганта: плани Зеленського на Каліфорнію

У президента великі плани на візит до США / Фото: president.gov.ua

Важливою частиною візиту президента Володимира Зеленського в США стане поїздка до Каліфорнії, де він планує зустрітися з керівниками великих компаній з IT- сектору.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив унікальність візиту.

Він наголосив на важливості візиту саме до Каліфорнії, оскільки ще жоден президент України не літав на тихоокеанське узбережжя США.

"Там зосереджені високотехнологічні компанії, IT-сектор, аерокосмічна галузь, а це саме та сфера, де в Україні є дуже серйозні можливості. Тому було прийнято рішення летіти туди – це дуже правильне рішення. Там вже є підтверджена зустріч з керівником одного з супер технологічних гігантів. І є ще інші зустрічі, які знаходяться в розробці", – сказав Кулеба.

Реклама

Міністр пояснив мету візиту президента до Каліфорнії – залучення інвестицій у високотехнологічні сектори української економіки і створення додаткових партнерств з американцями.

Також зараз опрацьовується можливий виступ Зеленського у Стенфордському університеті на тему Бабиного яру.

Зеленський у США

Візит Володимира Зеленського до США заплановано на 30 серпня – відповідне запрошення український лідер отримав з Білого дому. Переговори з Байденом відбудуться 31-го. До цього президенти ще не зустрічалися особисто, а лише говорили по телефону. Зеленський встиг зустрітися в Америці тільки з Дональдом Трампом 2019 року.

Байдена навіть запрошували до Києва 23 серпня на "Кримську платформу", але він не приїде – замість нього відправлять до України міністра транспорту.

Особливо потрібною ця зустріч стала після нещодавньої угоди США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2", від якої не в захваті у Києві. Зеленський ще спробує переконати Байдена у небезпеці російського газопроводу.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Дмитро Кулеба називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.

У свою чергу сам Зеленський розповів про свої майбутні зустрічі з Байденом і Меркель. За його словами, з німецьким канцлером він буде прагматичним, а на зустрічі з президентом США чекає чесних відповідей.