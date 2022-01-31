Встреча с Путиным в Пекине: у Зеленского поставили точку в вопросе

Владимир Зеленский (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у Владимира Зеленского нет планов по визиту на открытие зимней Олимпиады в столице Китая Пекине.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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"По состоянию на сегодняшний день в календаре Владимира Зеленского нет визита в Китай. В ближайшие дни у президента запланированы встречи в Киеве: с Моравецким, Джонсоном, Рютте, Эрдоганом", – уточнил Никифоров.

Он добавил, что контакты с лидерами Польши, Великобритании, Нидерландов и Турции нужны для консолидации международной поддержки вокруг Украины.

"В то же время, мы приветствуем, что в Кремле, наконец-то, начали осознавать безальтернативность прямых контактов и заговорили о возможности встречи президентов", – добавил Никифоров.

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Что говорили в Кремле?

29 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским в Пекине во время Олимпиады. Сообщалось, что украинский лидер, возможно, также посетит церемонию открытия. Однако Никифоров не подтвердил.

Также ранее в Кремле назвали ключевое условие для встречи президентов в "нормандском формате". По словам замглавы администрации российского лидера Дмитрия Козака, это случится, если будет согласован правовой статус Донбасса.

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