Вот это поворот! Путин сказал, кто "создал" Украину

Владимир Путин. Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз заявил о том, что Украину якобы "создал Ленин", когда создавал Советский Союз. Он заявил, что Донбасс не считал себя "иначе, как частью России".

Об этом российский лидер заявил во время пресс-кнференции.

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"Но и мы стараемся не вспоминать, как Украина складывалась. Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич. Когда создавал Советский Союз. Договор 22 года – союзный и 24 – год конституции, правда, после его смерти, но по его принципам создано", – сказал Путин.

Также президент РФ заявил, что Донбасс в Украину "Ленин и товарищи затолкнули силой".

"Сначала взяли в России, а потом перерешили. Создали страну, которой раньше никогда не существовало. Засунули туда исторические территории России" – сказал он.

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Отметим, Путин уже не раз заявлял о "создании Украины" большевиками. В своем эссе в этом году он перечислил наиболее распространенные мифы, штампы, россказни и манипуляции об Украине и ее истории.

Почему Путин не прав?

Впервые термин "Украина" появился в Киевской летописи 1187 года. Когда было первое упоминание этого названия в XII веке, еще не существовало ни России, ни даже Московского княжества, ни Речи Посполитой, ни Австрийской империи.

Далее в последующие годы после первого упоминания, Украина в летописях появляется несколько раз. И вот в каком контексте: 1189 год, "Князь Ростислав Берладник приехал в Украину Галицкую"; 1213 год, "Князь Даниил забрал Брест, и Угровск, и Верещин, и Столпье, и Комов, и всю Украину".

Также есть такой миф, будто бы Украина означает лишь окраину России, но это не так. Древнеславянское слово "край" имело значение – кусок земли. Впоследствии оно приобрело новый смысл – "территория, принадлежащая определенному племени, роду". А когда Киевская Русь раздробилась на отдельные княжества, то слово "Украина" получило значение "княжество".

Кроме того, существуют параллельные формы Украина и Вкраина. И эта Вкраина ломает все "сказочки" русской теории об окраине. Украина другими словами означает родной край, своя земля, дома. Антоним к нему – чужбина;

речевой аргумент. Россияне говорят, что синонимом к Украина может быть по-ихнему "у края", то есть "возле, на краешке". Но и эту теорию языковеды полностью разбивают, потому что на украинском предлог "у" означает "внутри", а не возле.

Ранее мы сообщали, что Путин рассказал, как Россия украла Крым.

Также напомним, российский лидер дал ответ, нападет ли РФ на Украину.