Визит Зеленского в США: в Пентагоне поддержали вступление Украины в НАТО

Владимир Зеленский встретился с Ллойдом Остином / Фото: Reuters

Руководство Соединенных Штатов поддерживает желание Украины вступить в НАТО. Также в Пентагоне призвали Кремль прекратить незаконную оккупацию Крыма.

Об этом на встрече с президентом Владимиром Зеленским 31 августа заявил министр обороны США Ллойд Остин, передает УНИАН.

"Наша поддержка независимости Украины, ее территориальной целостности и евроатлантических устремлений непоколебима", – в частности сказал Остин.

Министр обороны США добавил, что Россия должна прекратить незаконную оккупацию Крыма и перестать поддерживать боевиков на Донбассе.

"Мы продолжим поддерживать вас перед лицом российской агрессии в этом конфликте", – заверил Остин.

Напомним, в ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон министры обороны Украины и Соединенных Штатов подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретился с директором американского космического агентства NASA Биллом Нельсоном.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба называл три блока вопросов, которые планируется обсудить во время визита главы государства в Америку.