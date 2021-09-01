Візит Зеленського у США: в Пентагоні підтримали вступ України до НАТО

Володимир Зеленський зустрівся з Ллойдом Остіном / Фото: Reuters

Керівництво Сполучених Штатів підтримує бажання України вступити в НАТО. Також у Пентагоні закликали Кремль припинити незаконну окупацію Криму.

Про це на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 31 серпня заявив міністр оборони США Ллойд Остін, передає УНІАН.

"Наша підтримка незалежності України, її територіальної цілісності та євроатлантичних устремлінь непохитна", – зокрема сказав Остін.

Міністр оборони США додав, що Росія повинна припинити незаконну окупацію Криму і перестати підтримувати бойовиків на Донбасі.

"Ми продовжимо підтримувати вас перед обличчям російської агресії в цьому конфлікті", – запевнив Остін.

Нагадаємо, під час візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон міністри оборони України та Сполучених Штатів підписали Угоду про стратегічні засади оборонного партнерства.

Президент України Володимир Зеленський під час свого візиту до Вашингтона зустрівся з директором американського космічного агентства NASA Біллом Нельсоном.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба називав три блоки питань, які планується обговорити під час візиту глави держави в Америку.