Вину Трухина не докажут? Что не так с делом "слуги"

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Вину народного депутата Александра Трухина, попавшего в скандальное ДТП и предлагавшего взятку полиции, трудно будет доказать, несмотря на разоблачающее видео.

Такое мнение высказали эксперты в эфире телеканала "Украина 24".

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Юрист Денис Ярославский утверждает, что "никогда не будет доказано, что он (Трухин – ред.) предлагал кому-то взятку".

"Это все слова. Одного видео будет недостаточно, несмотря на то, что проведут фоноскопическую экспертизу, подтвердят его голос, аутентичность видео. Но прошло слишком много времени. Так как патрульный сержант Петрик не доложил вовремя, что ему предлагали взятку, не был изъят мобильный телефон народного депутата. Скорее всего, звонил он на "вотсап", следов коммуникации не осталось ни с кем. Этот трафик не отследить", – объяснил юрист.

По его словам, 369 статься УК, дача или предложение взятки, "умрет".

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Скандал ударит по руководству МВД

Нардеп от "Голоса" Роман Костенко отметил, что руководство правоохранительных органов покрывало скандального "слугу народа".

"Власть не перестает врать. Жаль, что мы все это увидели от журналистов. У нас есть все правоохранительные органы, которые работают, которые все это спрятали и не показали народу, что там действительно случилось… Как будет с министром? Ему нужно задавать конкретные вопросы. Я уверен, что он об этом знал", – подчеркнул Костенко.

Экс-заместитель генерального прокурора Давид Сакварелидзе считает, что скандал с Трухиным ударит по главе МВД Денису Монастырскому.

"Тут очень банальная ситуация, которая не в первый раз случается и не в первой стране. Власть запаздывает с реакцией и пытается замять определенный скандал, в данном случае преступный, потому что на видео народный депутат четко предлагает взятку должностному лицу, патрульному инспектору", – отметил он.

По словам Сакварелидзе, глава МВД "подорвался на ошибке".

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"Министру МВД будет сложно выступать в Верховной Раде, поскольку политическая оппозиция постоянно ему будет об этом напоминать", – подчеркнул бывший замгенпрокурора.

Полицейского предложили наградить

Нардеп также высказал уверенность, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не мог не знать об инциденте.

Экс-советник главы МВД Зорян Шкиряк предложил наградить полицейского, который предал огласке скандальное видео с Трухиным.

"Полицейский, который это рассказал, является честным парнем, который достойно выполняет свой долг перед государством и перед народом Украины. Я бы хотел высказать искреннюю благодарность полицейскому Сергею Петрику и всей патрульной полиции. Мы гордимся тем, что воспитали достойных и сознательных парней. Потому что 150 тысяч долларов взятки, которые ему предлагал пьяный депутат-отморозок, так называемый "слуга народа", это 20-летняя его зарплата", – отметил Шкиряк.

Что было на скандальном видео с Трухиным

Издание Украинская правда обнародовало видео с нагрудных камер полицейских, которые находились на месте ДТП, в котором фигурирует имя народного депутат от "Слуги народа" Александра Трухина. Из видео следует, что депутат хотел сбежать с места инцидента, предлагал "отблагодарить" полицейских и намекал, что у него в машине лежит сумка с деньгами.

Слышно, как Трухин обращается к полицейскому со словами: "Давай я тихонько в лес уйду", а затем обещает "поговорить" с главой МВД Денисом Монастырским.

Он также заявил, что не был за рулем попавшей в ДТП машины.

Зеленский потребовал разобраться

Президент Владимир Зеленский прокомментировал скандальное видео с Трухиным.

"Несмотря на то, что депутаты или любые чиновники, любой человек любой профессии – все должны быть равны перед законом, поэтому все должны нести ответственность. И все, поверьте мне, точно будут отвечать за это. Несмотря на то, какой это проступок или это серьезное правонарушение", – почеркнул он.

Он также отметил, что депутаты должны нести особенную ответственность: