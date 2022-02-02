Провину Трухіна не доведуть? Що не так із справою "слуги"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Провину народного депутата Олександра Трухіна, який потрапив у скандальне ДТП і пропонував хабар поліції, важко буде довести, незважаючи на викривальне відео.

Таку думку висловили експерти в ефірі телеканалу "Україна 24".

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Юрист Денис Ярославський стверджує, що "ніколи не буде доведено, що він (Трухін – ред.) пропонував комусь хабар".

"Це все слова. Одного відео буде недостатньо, незважаючи на те, що проведуть фоноскопічну експертизу, підтвердять його голос, автентичність відео. Але минуло занадто багато часу, бо патрульний сержант Петрик не доповів вчасно, що йому пропонували хабар, не було вилучено телефон народного депутата. Швидше за все, телефонував він на "отсап", слідів комунікації не залишилося ні з ким. Цей трафік не відстежити", – пояснив юрист.

За його словами, 369 стаття КК, надання або пропозиція хабара, "помре".

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Скандал вдарить по керівництву МВС

Нардеп від "Голосу" Роман Костенко зазначив, що керівництво правоохоронних органів покривало скандального "слугу народу".

"Влада не перестає брехати. Шкода, що ми все це побачили від журналістів. У нас є всі правоохоронні органи, які працюють, які все це сховали і не показали народу, що там справді сталося... Як буде з міністром? Йому треба ставити конкретні питання. Я впевнений, що він про це знав", – наголосив Костенко.

Нардеп також висловив упевненість, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не міг не знати про інцидент.

Ексзаступник генерального прокурора Давид Сакварелідзе вважає, що скандал із Трухіним вдарить по голові МВС Денису Монастирському.

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"Тут дуже банальна ситуація, яка не вперше трапляється і не в першій країні. Влада запізнюється з реакцією і намагається зам'яти певний скандал, у даному випадку злочинний, тому що на відео народний депутат чітко пропонує хабар посадовцю, патрульному інспектору", – наголосив він.

За словами Сакварелідзе, глава МВС "підірвався на помилці".

"Міністру МВС буде складно виступати у Верховній Раді, оскільки політична опозиція постійно йому про це нагадуватиме", – наголосив колишній заступник генпрокурора.

Поліцейського запропонували нагородити

Ексрадник голови МВС Зорян Шкіряк запропонував нагородити поліцейського, який оприлюднив скандальне відео з Трухіним.

"Поліцейський, який це розповів, є чесним хлопцем, який гідно виконує свій обов'язок перед державою та перед народом України. Я хотів би висловити щиру подяку поліцейському Сергію Петрику та всій патрульній поліції. Ми пишаємося тим, що виховали гідних і свідомих хлопців. Тому що 150 тисяч доларів хабара, який йому пропонував п'яний депутат-відморозок, так званий "слуга народу", це 20-річна його зарплата", – зазначив Шкіряк.

Що було на скандальному відео з Трухіним

Видання "Українська правда" оприлюднило відео з нагрудних камер поліцейських, які перебували на місці ДТП, в якому фігурує ім'я народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна. З відео випливає, що депутат хотів втекти з місця інциденту, пропонував "віддячити" поліцейським і натякав, що в машині лежить сумка з грошима.

Чути, як Трухін звертається до поліцейського зі словами: "Давай я тихенько до лісу піду", а потім обіцяє "поговорити" з головою МВС Денисом Монастирським.

Він також заявив, що не був за кермом машини, що потрапила в ДТП.

Зеленський вимагає розібратися

Президент Володимир Зеленський прокоментував скандальне відео з Трухіним.

"Незважаючи на те, що депутати або будь-які чиновники, будь-яка людина будь-якої професії – всі мають бути рівними перед законом, тому всі повинні нести відповідальність. І всі, повірте мені, точно відповідатимуть за це. Незважаючи на те, яка це провина чи це серйозне правопорушення", – наголосив він.

Він також зазначив, що депутати мають нести особливу відповідальність: