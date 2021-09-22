Верховная Рада не признала выборы в Госдуму РФ

Страна агрессор проводила выборы, в том числе и в оккупированном Крыму и с привлечением жителей ОРДЛО. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада приняла постановление №6078 о нелегитимности выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года. "За" проголосовали 322 нардепа.

Об этом стало известно в ходе пленарного заседания.

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"Верховная Рада Украины признает очередные выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации 2021 года незаконными, а сложившуюся по их результатам Государственную Думу Российской Федерации – нелегитимной и призывает парламенты иностранных государств и международные парламентские организации предоставить надлежащую оценку фальсифицированным парламентским выборам в Российской Федерации, фактов незаконного голосования на территории незаконно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь, а также участия в этих выборах граждан Украины из временно оккупированной Российской Федерацией части территории в Донецкой и Луганской областях", – говорится в заявлении.

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Выборы в Госдуму РФ

В России состоялись парламентские выборы. По итогам трех дней голосования победу одержала "Единая Россия", которая набирает 49,82% голосов. Также в российский парламент проходят КПРФ, ЛДПР и "Новые люди".

Но законно ли побеждает путинская партия? Накануне на выборах в Госдуму заметили манипуляции с явкой избирателей. Так, в некоторых городах РФ и в оккупированном украинском Севастополе происходило что-то странное: по состоянию на 15:00 явка была больше, чем на 18:00. К концу дня общие данные почему-то уменьшались. И это лишь один из эпизодов среди нарушений.

Кроме того, жителям оккупированных районов Донбасса Россия массово раздавала паспорта, чтобы они смогли голосовать, что нарушает законы и украинские, и международные. Людей автобусами принудительно свозили на избирательные участки. Стало известно, что проголосовали не менее 150 тысяч человек.

Напомним, Верховная Рада недавно приняла обращение к международному сообществу не признавать выборы в Госдуму РФ, поскольку оккупанты задействуют украинских граждан.

В свою очередь Европарламент в недавнем докладе призвал ЕС не признавать российский парламент в случае, если выборы пройдут с нарушениями.