Верховна Рада не визнала вибори до Держдуми РФ

Країна-агресор проводила вибори, в тому числі й в окупованому Криму та із залученням жителів ОРДЛО. / Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховна Рада ухвалила постанову №6078 про нелегітимність виборів депутатів Держдуми Російської Федерації 2021 року. "За" проголосували 322 нардепи.

Про це стало відомо в ході пленарного засідання.

Реклама

"Верховна Рада України визнає чергові вибори депутатів Державної Думи Російської Федерації 2021 року незаконними, а сформовану за їхніми результатами Державну Думу Російської Федерації – нелегітимною та закликає парламенти іноземних держав та міжнародні парламентські організації надати належну оцінку фальсифікованим парламентським виборам в Російській Федерації, фактам незаконного голосування на території незаконно окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також участі у цих виборах громадян України з тимчасово окупованої Російською Федерацією частини території в Донецькій та Луганській областях", – йдеться у заяві.

Читайте також:

Пара маргіналів з РФ не роблять вибори в Криму законними – заява Києва

Реклама

Вибори до Держдуми РФ

У Росії відбулися парламентські вибори. За підсумками трьох днів голосування перемогу здобула "Єдина Росія", яка набирає 49,82% голосів. Також до російського парламенту проходять КПРФ, ЛДПР і "Нові люди".

Але чи законно перемагає путінська партія? Напередодні на виборах до Держдуми помітили маніпуляції з явкою виборців. Так, в деяких містах РФ і в окупованому українському Севастополі відбувалося щось дивне: станом на 15:00 явка була більшою, ніж на 18:00. До кінця дня загальні дані чомусь зменшувалися. І це лише один із епізодів серед порушень.

Крім того, жителям окупованих районів Донбасу Росія масово роздавала паспорти, щоб вони змогли голосувати, що порушує закони і українські, і міжнародні. Людей автобусами примусово звозили до виборчих дільниць. Стало відомо, що проголосували не менше 150 тисяч осіб.

Нагадаємо, Верховна Рада нещодавно прийняла звернення до міжнародного співтовариства не визнавати вибори до Держдуми РФ, оскільки окупанти задіюють українських громадян.

В свою чергу Європарламент у нещодавній доповіді закликав ЄС не визнавати російський парламент у разі, якщо вибори пройдуть із порушеннями.