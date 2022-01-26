Венди Шерман озвучила тайный план Путина: вторжение России произойдет в середине февраля

Шерман рассказала о планах вторжения РФ / Фото: Reuters
Россия может начать наступательные действия на Украину в феврале — об этом заявила заместитель госсекретаря США, ответственная за переговоры об Украине и НАТО на переговорах с Россией, Венди Шерман во время выступления на форуме Ялтинской европейской стратегии.
"Даже люди, окружающие Путина, не знают, какие у него планы. Я знаю, что есть планы сконцентрировать военные подразделения на территории Украины, думаю, есть и другие планы. Но есть признаки того, что он может использовать военные силы — например, в середине февраля. Мы все знаем, что начинаются Олимпийские игры 4 февраля, и Си Цзиньпин, наверное, просил, чтобы в это время не было атак против Украины. Но известно, что уже натворили россияне в Украине, и они говорят о следующих нападениях на Украину. Они незаконно аннексировали Крым и создали тяжелую ситуацию в районе Донбасса. Также они пытаются разрушать институции внутри Украины, подорвать демократические основы", — сказала она.
Политик заявила, что необходимо постоянно говорить о поддержке Украины.
"Тут вопрос не во вступлении Украины в НАТО, украинцы сами должны определиться, хотят ли они вступить, и они определились. Особенно после 2014 года, когда начались военные действия. Выяснилось, что большинство украинцев привержены идеям демократии и хотят вступить в НАТО. Мы должны предоставлять поддержку любыми путями, и должны заявлять, что постоянно будем поддерживать Украину, и что мы ничего не будет делать для Украины без Украины", — сказала Шерман.
Ранее политик заявила, что Запад готов к реагированию на разные сценарии, вплоть до полного захвата Украины.
Кто такая Венди Шерман
Шерман представляет позицию Соединенных Штатов Америки на переговорах с Россией по Украине. Нынешнюю должность она занимает 2021 года.
Венди Шерман работала с президентом Биллом Клинтоном, при котором принимала участие в работе над соглашением с Северной Кореей. При Бараке Обаме она занимала должность заместителя государственного секретаря по политическим вопросам.
В 2011-м возглавляла делегацию США в ядерных переговорах с Ираном. Тогда за ней закрепилась репутация осторожного и находчивого дипломата. За стиль ведения переговоров и внешний вид ей дали прозвище "серебристая лиса".
Угроза вторжения войск России
- Россия разместила вблизи границ с Украиной примерно 100-тысячную армию. СМИ опубликовали карту мест дислокации российских войск.
- Также в России заявили о необходимости помочь так называемым "ЛНР" и "ДНР" отдельными видами вооружения — якобы для повышения обороноспособности этих образований и сдерживания "агрессии Киева".
- В ГУР Минобороны Украины рассказали, что российские спецслужбы готовят провокации против своих же военных для того, чтобы обвинить в этом Украину.
- Американское агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник заявляло в ноябре 2021 года, что Кремль якобы готовит нападение на Украину в январе.
- Позже стало известно, что эти планы были отложены из-за погоды. Мягкая зима замедлила замерзание земли, поэтому Россия может отложить нападение до февраля из-за трудностей передвижения войск.